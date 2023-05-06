白宫召集大型技术公司首席执行官，“必须对人工智能安全负责”. May. 06, 2023 07:53. by 洪禎秀 hong@donga.com. 当地时间4日，拜登政府邀请谷歌和微软等人工智能领域最前沿的大科技企业首席执行官到白宫召开了人工智能对策会议。以生成型人工智能的代表性应用“聊天GPT”为首，人工智能技术的影响急剧扩散，这种情况下，美国政府方面也严肃对待人工智能问题。 拜登短暂地造访了当天由副总统卡梅拉·哈里斯主持的会议，并表示：“你们正在做的事情具有巨大的潜力和危险性。”他当天还在自己的推特账号上发文强调：“为了提及有责任感的革新、以及保护人们的权利和安全是多么重要，我造访了会议。人工智能是我们时代最强大的工具之一，但是要想抓住机会，首先要把危险降到最低。” 谷歌的桑达尔·皮查伊、微软的萨蒂亚·纳德拉、聊天GPT开发公司“开放人工智能”的萨姆·奥尔特曼和人工智能初创公司“Anthropic”的达里奥·阿莫代伊等4名业界代表首席执行官出席了会议。白宫方面，哈里斯、总统秘书室长杰夫、总统国家安全事务助理沙利文、国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德等出席了会议。 据外媒报道，在当天持续约两个小时的会议上，白宫集中谈到了与人工智能技术相关的保安和安全问题。会后，哈里斯通过声明表示：“民间部门对他们的产品安全性和保安负有伦理、道德、法律责任。”她还提到：“拜登政府正在推进对人工智能的新规制，并支持立法。”

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