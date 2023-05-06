33年前马拉多纳的呐喊，响彻金玟哉时代. May. 06, 2023 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国国家队主力中后卫金玟哉（27岁）效力的那不勒斯队时隔33年再次登上了意甲联赛冠军宝座。金玟哉成为首位获得意甲冠军的韩国球员。 那不勒斯队5日在客场与乌迪内斯队的2022~2023赛季意甲联赛第33轮比赛中，以1比1战平对手。至此，积分达到80分（25胜5平3负）的那不勒斯队与排名第二的拉齐奥队（64分）的积分差距拉大到了16分，因此与剩下5场比赛的结果无关，早早地成为了冠军奖杯的主人。那不勒斯队也是本赛季欧洲足球5大联赛中夺冠最早的球队。 那不勒斯队时隔33次再次拿到意甲冠军，同时这也是队史第三次夺冠。之前在1986~1987赛季、1989~1990赛季夺冠，两次都是“球王”迭戈•马拉多纳（1960~2020年）效力的时候。当天，那不勒斯市民在球队确定夺冠后，挥舞着印有马拉多纳头像的旗帜，在市内奔跑。那不勒斯队主教练卢西亚诺•斯帕莱蒂表示，“我们队的球迷是看过马拉多纳比赛的人。因为有马拉多纳的保佑，所以才有了夺冠的结果。” 在加盟那不勒斯队后的第一个赛季为球队夺冠做出贡献的金玟哉，成为了首位登上意甲冠军宝座的韩国球员。在韩国国内职业足球K联赛全北现代队首次出道职业联赛的金玟哉曾在中国和土耳其联赛效力，去年7月穿上了那不勒斯队服。金玟哉继在AC佩鲁贾效力的安贞桓（退役）、效力于维罗纳的李昇佑（水原FC）之后，成为第三位进入意甲赛场的韩国球员。如果将范围扩大到欧洲足球5大联赛，朴智星（退役）效力于英超（EPL）曼联队时曾4次夺冠，郑优营（弗赖堡）也在拜仁占据德甲冠军的2018~2019赛季效力于该队。当天在与乌迪内斯队的比赛中打满全场的金玟哉在赛后通过自己的社交媒体表示，“我们是意大利全国冠军。能够一起度过历史性的瞬间，我感到非常幸福和荣幸。” 金玟哉在意甲出道赛季展现了令人印象深刻的竞技能力，为那不勒斯夺冠贡献了很大的力量。中后卫金玟哉在本赛季球队33场联赛中首发出场32场，牢牢守住了后防线。那不勒斯队在33场比赛中被对手攻入23球，在意甲全部20支球队中失球最少。 体育专门媒体《The Athletic》5日报道那不勒斯队夺冠的消息时，将金玟哉担任中后卫的四后卫防线选为夺冠动力之一。该媒体报道说：“四后卫勇敢地领衔防线，在攻击展开过程中做出了很多贡献。”法新社（AFP）评价称，“金玟哉加盟那不勒斯队初期曾有球迷提出疑问，但现在他是球迷最喜欢的球员”，“在本赛季那不勒斯队表现出的防守力上，金玟哉做出了很大贡献。”金玟哉去年9月还成为首位当选“本月最佳球员”的亚洲球员。据专门报道足球选手转会新闻的《转会市场》透露，赛季初期的去年9月，金玟哉的转会费为2500万欧元，现在他的身价已升至5000万欧元（约731亿韩元）。

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