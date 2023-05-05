美国推进“对华半导体出口限制2.0”. May. 05, 2023 08:52. by 华盛顿=常驻记者文炳基、郭道英记者 weappon@donga.com,now@donga.com. 美国国会表示，将推出包括加强半导体出口限制在内的新的对华一揽子法案“中国竞争法案2.0”。预计法案将包括限制向中国出口尖端技术、限制对华投资、应对中国经济领土扩张事业“一带一路”的美国主导新兴国家援助项目等。继美国政府之后，立法机构也出面推进加快与中国的技术脱钩，预计韩国产业也将受到影响。 美国参议院民主党党鞭查克·舒默当地时间3日与参议院常任分科委员会主席们举行记者会时表示：“应该以《半导体法》为榜样，持续加强国家安全，在全世界对抗中国的作用，并展开竞争。将开发新的、重大的跨党派法案。”特别是舒默强调：“将把重点放在限制尖端技术流向中国政府上。有必要构建诸如限制半导体设备、技术流入中国的拜登政府出口限制等措施。” 也就是说，继拜登政府去年实施人工智能半导体及尖端半导体设备出口限制后，美国将从国会层面加强对中国的出口控制。舒默还表示：“将限制对中国政府的投资，这意味着赋予财政部长和商务部长新的权限，中断对中国尖端产业技术领域的资金流动。”也就是说，美国将在半导体、生物、电池等核心领域出台禁止向中国企业投资的法案。他还表示，“我们应该超越半导体法和通货膨胀减少法”，表示要进一步推进吸引向美国尖端制造业投资的法案。 随着美国国会去年通过半导体法并推进全方位强化对华限制的一揽子法案，有人担心这会给韩国企业带来新的负担。 韩国半导体业界对此次法案的推进解释说，这是美国从初期开始就表现出了牵制中国、掌控供应网主导权的意志。对于将中国作为半导体核心消费市场的韩国企业来说，这是对人工智能、半导体相关市场成长可能性的负面信号。特别是随着明年美国大选的临近，对华半导体的限制有可能得到加强，因此从中长期来看，市场的不确定性也会增大。

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