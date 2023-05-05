朝鲜彻底拆除金刚山内韩方资产海金刚酒店. May. 05, 2023 08:52. by 申나리 journari@donga.com. 据悉，朝鲜彻底拆除了金刚山旅游区内的韩方设施——海金刚酒店（照片）。韩国政府在去年3月掌握拆除情况后曾表示，“单方面拆除在朝鲜的韩国资产违反了南北协议，也是对韩国财产权的非法侵害”，敦促朝方中断，但朝方仍然进行了单方面拆除。 “美国之音”电台4日报道说，以3日拍摄的位于海金刚酒店下层支架所在的朝鲜通川港的卫星照片为基础，直至下层支架，整个饭店已全部被拆除。下层支架的长度从3月开始逐渐减少，4月21日为20米，是原来支架长度的五分之一，但从4月底开始，卫星照片中已不再出现支架的样子。 属于水上酒店的海金刚酒店于2000年10月在澳大利亚企业家金刚山旅游区建设并开馆。之后，现代峨山收购了该公司。2008年朴旺子遭枪击事件导致金刚山旅游项目全面中断，10多年来一直被搁置。此后，朝鲜国务委员长金正恩在2019年10月视察金刚山后指示，将韩方设施“全部拆除”。去年3月，朝鲜将酒店下层支架转移到通川港，开始了拆除工作。 不仅是海金刚酒店，金刚山旅游地区内的“安纳提高尔夫球场宿舍楼”“高城港生鱼片店”“温井阁”等韩国企业拥有的其他资产也以2月份为基准大部分已经解体。 韩国政府就朝鲜单方面拆除韩国企业资产一事表示：“将研究采取法律措施。”但是有人指出，即使韩国政府在国内向法院等提出损害赔偿请求诉讼等胜诉，也没有强制执行的方法，因此制裁没有实效性。

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