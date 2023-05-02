不抛弃国民的国家. May. 02, 2023 07:53. . 蒙古入侵高丽时最有价值的缴获物是人。把年轻健康的男女抓去当奴隶卖。即使和议达成，战争结束，也很难找回被抓的人。如果想找到已经卖出去的人，就要付钱给主人。 高丽末期被倭寇绑架的人相当多。郑梦周以官员们为对象进行了募捐运动，称这些人被抓走是国家和统治者的责任。这项运动成功了，使相当一部分高丽人得以回国。但这是非常罕见的事例。 丙子胡乱时，被清军抓走的人看到政府装作没看见，来到位于沈阳的昭显世子的住处进行了示威。昭显世子用贸易筹集的资金释放了他们，并建立了农场，开展了收益事业。他的构想是，用这样筹集的资金继续拯救人们。但世子的努力不仅没有受到褒奖，反而让人怀疑是不是在培养士兵、觊觎王位。 辛未洋扰时期，有几名朝鲜士兵被美军俘虏。还有一名伤兵接受了美军军医的截肢手术。美军方面向朝鲜政府提议讨论释放俘虏的问题。政府冷静地拒绝。依据朝鲜法律，成为俘虏的人被视为投降。投降者要接受死刑。在中国、日本、古代战争法大抵则都是这样的，但当时是19世纪末。我记得上大学时听到这个故事时非常愤怒。据后来证实，美军将朝鲜俘虏送走后离开了。朝鲜政府也没有像说的那样杀死他们。即便如此，愤怒也难以消除。 从政府对在我国战争史上被俘、被抓走的百姓的态度来看，令人无语的时候不止一次。但是也不能一味地责怪统治层的愚昧无知。被抓走的自己的亲戚也没办法。一半的理由是因为国家贫穷，能力不足。在此次苏丹内战中，韩国国民平安归来。国家的行动不是凭意志就能做到的。能力的重要性不亚于责任感。从这一点看，我感到了隔世之感。国际社会仍然是丛林，没有力量的正义是行不通的。

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