韩国的人均国内生产总值被台湾超越……如果没有半导体复苏，难以实现反转. May. 02, 2023 07:53. . 据台湾统计处公布，去年台湾的人均国内生产总值（GDP）时隔18年首次超过了韩国。虽然两者的半导体都是最大的出口品种，但韩国位居世界第一的存储器半导体陷入了严重的不景气，而台湾位居第一的订购型半导体则受到利好的影响，迎来了人均国内生产总值逆转这一让韩国感到苦涩的结果。 台湾去年人均国内生产总值为3.2811万美元（约4400万韩元），比3.2237万美元（4323万韩元）的韩国多出1.8%。台湾统计处指出，超过2004年以后落后于韩国的人均国内生产总值的原因是半导体产业的优势、企业的能动性变化。据评价，随着产业竞争力提高，10年间韩国年均增长2.6%，台湾年均增长3.2%，这是逆转的原因。 台湾代表企业台积电（TSMC）的全球代工领域市场占有率目前接近60%，是位居第二的三星电子的3倍以上。台积电的市价总额在2019年末已经超过三星电子。代表性出口企业的业绩差异如实反映在两国的贸易收支和国民收入上。由于购买40%半导体的中国制造业的停滞，韩国去年出现了478亿美元的贸易赤字。相反，台湾因系统半导体的出口增长，贸易顺差达514亿美元。 台湾在20世纪70~90年代与韩国、香港、新加坡一起被称为“亚洲四小龙”，但在21世纪初信息技术泡沫崩溃后，以中小、中坚企业为中心的增长战略碰壁，势头有所减弱。但是，随着台湾政府集中支援台积电等半导体企业，情况发生了逆转。台湾大学半导体系每半年选拔一次新生，提供人才，并扣除半导体研发（R&D）投资额25%的税额等，比韩国提前一步制定了划时代的支援对策。 上个月，韩国连续7个月出口负增长，贸易收支连续14个月出现逆差。最大的原因是，由于全球需求停滞，半导体出口比一年前减少41%。如果不能做到企业通过攻击性投资确保在代工等领域的超差距竞争力、政府和政治圈动员国家力量进行助威，很难再次赶上台湾。

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