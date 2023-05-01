今年四年制大学学费为680万韩元……上涨0.5%. May. 01, 2023 07:49. by 朴星民 min@donga.com. 据统计，今年韩国193所四年制普通大学的年均学费为679.52万韩元，比去年上涨3.18万韩元（0.5%）。 教育部和韩国大学教育协议会30日发表了《2023年4月大学信息公示分析结果》。按学校类型划分，私立大学的年均学费为757.37万韩元，比去年上涨4.79万韩元（0.6%）；国立、公立大学为420.56万韩元，上涨0.99万韩元（0.2%）。 从专业方向来看，学费从高到低依次为医学（979.02万韩元）、艺术体育（779万韩元）、工学（725.94万韩元）、自然科学（685万韩元）、人文社会（597.58万韩元）。教育部相关人士分析说：“从今年起全面废除入学金，大学把入学金反映在学费上，这是主要上调原因。”但是，该费用会以国家奖学金的形式重新支援给所有学生，因此实际上学生没有负担。 此前，政府一直通过不向提高学费的大学支援Ⅱ类国家奖学金的方法，诱导冻结学费。但是，由于财政长期困难而放弃政府支援、强行提高学费的大学正在增加。今年，193所普通大学中有17所（8.8%）上调学费。东亚大学、世翰大学、庆东大学等9所私立大学和10所全国教育大学中有8所也上调学费。 属于国立大学的教育大学和地方私立大学的学费相对较低，学生们的抵抗力也较小。132所专科大学中有18所（13.6%）提高学费。包括普通大学在内，提高学费的大学共有35所。专科大学的年均学费为612.63万韩元，比前一年上涨12.45万韩元（2%）。

한국어