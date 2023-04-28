尹锡悦和拜登“加强延伸威慑的信赖”……从“核磋商小组”常设机构化开始 . April. 28, 2023 08:10. . 尹锡悦总统和拜登总统昨天在韩美首脑会谈上签署了针对朝鲜核和导弹威胁进一步加强延伸威慑实施方案的《华盛顿宣言》。两位首脑表示，“朝鲜的核攻击将面临使用包括美国核武器在内的同盟所有战斗力的立即、压倒性、决定性的应对”，宣布成立韩美“核磋商小组”。拜登在记者招待会上特别严重警告朝鲜，“核攻击将导致政权灭亡。” 包含韩美首脑应对朝核决议的第一个单独文件《华盛顿宣言》，是韩国政府在此次会谈中特别下功夫的成果。因为高度化的朝核威胁是压倒韩美同盟70周年纪念和祝贺的两国共同的紧急悬案。两国首脑的坚决意志随处可见。据总统室透露，在会谈过程中，美方还下决心“在朝鲜使用核武器或试图使用核武器时，让其攻击原点消失”。 不过，具体来看其内容的话，确实有不少遗憾。虽然获得了一年四次的副部长级新磋商机制的设立，但韩国也要对美国的延伸威慑承诺表示“完全信任”，并再次确认了遵守《核不扩散条约》的义务。尹锡悦也收回了一度打开的自行拥核的可能性。此外，宣言还明确规定“有事时韩国对美国核作战提供常规支援”，再次确认了韩美同盟的不对称现实。 “核磋商小组”的名称可能取自北约在核共享体制下运营的“核计划小组”。因此，总统室相关人士也表示：“这实际上就像共享核一样。”但是，与美国共同计划并运用部署在欧洲的核武器的欧洲核共享体制不同，韩半岛没有部署战术核武器，美国也没有部署的意向，在这种情况下，相关的解释只会助长期待感，很难获得说服力。 尽管存在这样的局限性，但韩美已经制定了有关核武器运用的情报共享和共同计划机制，因此，应该将核磋商小组打造成超越对话或磋商渠道的实质性启动机制。北约的核计划小组在部长级、常任代表级、实务级的三级结构下决定核武器运用计划。韩美核磋商小组也应该首先加快两国工作人员在同一空间内进行经常讨论的常设机构化。在这种有密度的协调和无懈可击的执行中，才会出现阻止朝鲜核挑衅的同盟力量。

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