拜登：“如果对同盟进行核攻击，将是朝鲜政权的终结”. April. 28, 2023 08:11. by 張寬錫 jks@donga.com. 当地时间26日，拜登总统在白宫举行韩美首脑会谈后与尹锡悦总统的共同记者会上强调：“绝对不能接受朝鲜对美国或同盟国的核攻击，这将意味着朝鲜政权的终结。”这是拜登首次直接警告“政权终结”。尹锡悦也表示：“（拜登总统）承诺，在朝鲜进行核攻击时，韩美首脑将立即进行协商，并使用包括美国核武器在内的同盟的所有战斗力，采取迅速、压倒性、决定性的应对措施。” 就尹锡悦强调的韩美首脑会谈的核心成果——美国延伸威慑（核保护伞）强化方案《华盛顿宣言》和创建韩美核磋商小组一事，拜登本人暗示，如果朝鲜攻击韩国，美国将使用核武器进行应对。韩国总统室高层相关人士表示：“美国总统的直接决心是，在朝鲜想要使用核武器或实际使用核武器时，美国将立即先发制人，使其原点消失。”对于担心韩国企业遭受损失的美国半导体科学法和通货膨胀削减法，韩美首脑在联合声明中表示：“为使该法为企业活动创造可预测的条件、保障互惠的企业在美投资，决定进行紧密协商。” 尹锡悦在此次首脑会谈中，在应该获得的安保、经济领域核心课题上取得了一定的成果，相反，为了拜登总统希望的台湾-半导体领域向中国施压，表现出了更加贴近美国的姿态。 联合声明中表示：“两国将反对使用经济强压及与外国企业相关的不透明手段，并为应对经济强压而合作。”据悉，美国在首脑会谈前夕要求韩国政府，如果中国禁止美国最大的存储芯片企业美光公司的半导体销售，希望韩国企业不要填补中国的半导体不足。声明内容可以解释为，韩国政府有可能接受增加韩国企业负担的这一要求。声明还针对中国，就台湾、南中国海问题表示，“强烈反对依靠力量单方面改变现状”。中国对此一直表示强烈反对。声明中还包括“韩美通过安保支援等继续支援乌克兰”的内容。分析认为，这为韩国提供军事支援打开了可能性。尹锡悦在中国和俄罗斯反对的焦点问题上，进一步明确了与美国之间的共同战线。有评价认为，韩美首脑会谈后，韩国有可能被编入与朝鲜、中国、俄罗斯同时对立的新冷战格局，因此，如何管理“中国风险”等成为课题。

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