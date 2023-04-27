“韩元独自贬值”……高物价只会降低生活质量. April. 27, 2023 07:49. . 韩元兑美元的汇率昨天一度上升到1340.5：1，远远超过了前一天创下的今年盘中最高点。汇率超过1340韩元是自去年11月28日以后时隔5个月。被提出银行挤兑可能性的美国第一共和国银行存款大量流失的消息传出后，美元暂时呈现出强势，韩元价值剧烈动摇。每当韩国经济遭遇国际货币基金组织外汇危机、信用卡事态、全球金融危机等严重危机时就出现的“1300韩元汇率”正在呈现出固化的征兆。 最近韩元在主要国家货币中跌幅尤其大。由于预测基准利率上调迟早会结束，“王者美元”呈减弱趋势，但情况依然如此。在过去的一个月里，韩元在亚洲11个国家中跌幅仅次于菲律宾比索。在此期间，比韩元贬值更严重的货币只有菲律宾比索和经常拖欠债务的国家阿根廷的比索，以及正在展开战争的俄罗斯的卢布。 更大的问题是“韩元独自贬值”的大部分原因都在于韩国经济内部。在发达国家中贸易依存度排名靠前的韩国因半导体、对华出口萎缩，从去年3月开始贸易收支持续出现逆差。进入今年以来，在不到4个月的时间里发生的贸易赤字超过了去年创下的最高值56%。韩国银行认为，出口萎缩导致美元减少是韩元贬值原因的40%左右。随着占出口20%的半导体陷入低迷，隐藏的韩国经济薄弱的基础体力原封不动地暴露了出来。 此外，美联储有望在下个月把4.75%至5.0%的基准利率再上调0.25个百分点。如果因经济萧条和家庭负债问题连续两次冻结为3.5%的韩国和美国的利率差距扩大到历史最高值1.75%的话，停留在国内的美元将会更快地流出。期待恢复效果的中国经济的恢复迟缓也是疲软的原因之一。随着第一大贸易国中国的人民币走软，拉低了朝着同一方向移动的倾向较强的韩元币值。 以往，每当发生重大危机时，高汇率（韩元贬值）就会降低韩国出口产品的海外价格，成为出口飞跃的跳板。但现在无法正常启动，还反而提高了农产品、能源、稀土类的进口费用，高物价使韩国人的生活变得艰难，甚至损害了出口竞争力。如果不通过高强度的结构改革、对未来型产业的大胆投资来改变经济体质，就很难摆脱因基础弱化而导致的眼下的韩元贬值。

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