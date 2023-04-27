裴相文：“将向首届韩国锦标赛冠军发起挑战”. April. 27, 2023 07:49. by 姜泓求 windup@donga.com. DP世界巡回赛（前欧洲巡回赛）时隔10年之后，本周重返韩国。由韩国职业高尔夫（KPGA）韩国巡回赛和DP世界巡回赛共同主办的新设大赛“韩国锦标赛”将从27日开始在仁川杰克-尼克劳斯高尔夫俱乐部韩国（GCK）Urban-林克斯球场（72杆）举行，为期4天。 这是自2008年至2013年举行的“百龄坛锦标赛”以来，韩国巡回赛和DP世界巡回赛首次在国内同时举办比赛。本次大赛的总奖金为200万美元（约26.7亿韩元），冠军奖金为34万美元（约4.5亿韩元）。冠军将获得韩国巡回赛和DP世界巡回赛两年的种子选手资格。 DP世界巡回赛种子选手排名前95名、韩国巡回赛前57名、推荐选手4名等共156名选手将参加此次比赛。届时将有60名韩国选手参赛，但作为DP世界巡回赛的种子选手，唯独王情训（28岁）递交了出师表。在DP世界巡回赛上取得3胜的王情训表示，“能够向国内球迷展示比赛的样子，感到非常激动。我还对DP世界巡回赛选手们说‘欢迎来到韩国’。希望（此次大赛）也能给他们留下美好的回忆。” 在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上活动的老将裴相文（37岁）将以推荐选手的身份（外卡）挑战大赛首届冠军。取得韩国巡回赛9胜、日本职业高尔夫巡回赛（JGTO）3胜、PGA巡回赛2胜的裴相文自2021年9月新韩东海公开赛后时隔1年7个月再次参加国内比赛。裴相文在2013、2014年新韩东海公开赛上连续2年夺冠，当时的大赛举办场地正是杰克-尼克劳斯GCK Urban-林克斯球场。 在23日结束的高尔夫ZONE公开赛上，作为业余选手时隔10年再次夺得韩国巡回赛冠军的赵佑荣（22岁）将挑战连续两场大赛夺得冠军。此前，在16日结束的本赛季揭幕战DB损害保险Promy公开赛上取得巡回赛首场胜利的高君泽（24岁）也将向本赛季第2场胜利发起挑战。拥有杰克•尼克劳斯GCK球场记录（低于标准杆10杆共62杆）的高君泽表示，“我并不太在意拥有球场记录。只要在每轮、每洞都竭尽全力，相信应该会有好的结果。”

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