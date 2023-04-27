韩美通过《华盛顿宣言》……“在美国核保护伞机制下创建韩国参与协议的‘核磋商小组’”. April. 27, 2023 07:50. by 华盛顿=张宽硕记者、常驻记者 文炳基 jks@donga.com、weappon@donga.com. 尹锡悦总统和美国总统拜登当地时间26日举行韩美首脑会谈，决定成立“核磋商小组（Nuclear Consultative Group），保障韩国在朝鲜核武器、导弹威胁等非常时期提供延伸威慑（核保护伞）的过程中提高参与程度。20世纪80年代以后在韩国海域销声匿迹的战略核潜艇时隔40多年再次访问韩国等，针对朝核威胁的战略资产展开也将大幅增加。为应对黑客等朝鲜网络电子战，韩美网络安全战略框架也将启动。在韩国国内自行核武装舆论日益高涨的情况下，美国提出了这种加强延伸威慑的对策，韩国决定继续遵守不拥有核武器的《核不扩散条约》。 正在对美国进行国事访问的尹锡悦26日在白宫与拜登举行首脑会谈，通过了包含上述加强延伸威慑方案的《华盛顿宣言》。核磋商小组将根据朝鲜使用核武器的情况，共享美国的应对信息，并组成保障韩国参与这一应对过程的常设磋商机制。除了是否部署战术核武器之外，与和同盟国共享核和战略武器使用过程的北大西洋公约组织的核计划小组（Nuclear Planning Group）相似。 在会谈之前，美国高级官员解释称：“这是为了帮助韩国理解美国在发生重大突发事件时如何构想（应对）计划，并让韩国在这一深思熟虑的过程中发出声音。”分析认为，这意味着在朝鲜进行核攻击等非常时期，美国将在核应对过程中给予韩国发言权。韩国总统室发言人李度云（音）在华盛顿当地新闻中心评价说：“包括延伸威慑、信息共享、共同企划、共同实施的机制将更为有机地启动。” 美国高级官员表示，随着朝核导弹威胁的高度化，美国决定定期在韩半岛展开搭载核弹头的弹道导弹的战略核潜艇等战略资产。不过美国明确表示：“没有计划在韩半岛重新部署包括战术核武器在内的美国任何核武器。”该官员表示：“有关使用核武器的决定完全是美国总统的权限。”另一名官员表示：“其中还包括韩国承诺继续遵守签署《核不扩散条约》的所有条件。”韩国总统室相关人士表示：“从未改变过这一立场。”这等于再次确认了随着美国加强延伸威慑、美国重新部署战术核武器或韩国不推进自主核开发的承诺。

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