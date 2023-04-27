韩美将创建“网络安全战略框架”. April. 27, 2023 07:49. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韩美以此次首脑会谈为契机，还创设了“网络安保战略框架”。由于朝鲜在网络空间的威胁不亚于核和导弹开发，因此两国将采取更加迅速、系统的应对措施。有观察人士认为，韩美将针对网络安全加强情报交流与合作，达到“五眼集团（美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等5个国家情报联盟）”的水平。 在当地时间26日举行首脑会谈之前，美国高级官员25日会见记者时表示：“将看到我们（韩美）创建网络安全战略框架。”据悉，韩美之所以制定此次框架，是因为不仅是首尔，华盛顿也认识到以朝鲜为中心的网络威胁不亚于军事威胁。美国拜登政府上个月在国家网络安全战略中曾把朝鲜、中国、俄罗斯等国家规定为网络威胁，并表示“将解体威胁网络空间的犯罪分子的网络”。此前，美国在2021年宣布，与“五眼集团”等核心同盟共同应对针对中国网络攻击的网络安全。 韩国政府高级官员当天在与《东亚日报》的通话中强调：“通过韩美之间的框架，不仅可以积累网络攻击主体和手法的资料，在具备防御态势的过程中，两国的合作将大大加强。”预计韩美今后还将出台对网络攻击脆弱的基础设施防御对策等详细战略。 在这种情况下，尹锡悦在美国NBC电视台前一天进行的25日用英语配音播出的采访中，就美国政府泄露机密文件一事表示：“（韩美同盟）以自由等价值共享为基础。我认为这个问题没有理由动摇支持韩美同盟的铜墙铁壁般的信任。” 尹锡悦在被问到“朋友是否会窃听朋友”时回答说：“一般来说，朋友之间不能这样，但我不认为在现实世界中，在国家关系中下能这样做。”他还表示，韩美同盟基于高水平的信任，因此“如果你有这种信任，就不会动摇”。他强调，与之前文件的真伪无关，虽然发生了美国情报当局监听韩国等同盟国的疑云，但韩美关系不会因此而动摇或受到影响。尹锡悦就泄露的机密文件表示：“接到了很多报告，说很多内容与事实不符。”他还说：“据我所知，美国政府正在进行调查。韩国的安保相关人士也正在与美国对应方面就这个问题进行周密的协商。”

한국어