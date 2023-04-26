赫尔曼•黑塞的《吕氏春秋》. April. 26, 2023 07:46. . “太平盛世的音乐安宁而快乐，是由于它的政治安定；动乱时代的音乐怨恨而愤怒，是由于它的政治乖谬；濒临灭亡的国家的音乐悲痛而哀愁，是由于它的政治险恶。”这句话出自于吕不韦的《吕氏春秋》。德国裔瑞士作家赫尔曼•黑塞引用这句话，并表示，“2000多年前的中国人比西方音乐理论家对音乐的本质了解更多。” 根据吕不韦的说法，音乐本质上应该是安宁而快乐的。他从远离本质的音乐中找到了楚国灭亡的原因。他们的音乐忧郁而激烈，越是这样国家越危险，最终走向灭亡。黑塞在他的最后一部小说《玻璃球游戏》（1943年）和写给朋友奥托•巴斯勒的信（1934年）中具体引用了《吕氏春秋》，表示要警惕迷惑和煽动大众的音乐。他警惕的是音乐令人陶醉，并使之成为一团。这是为了警惕从个人身上抹去个人魅力，将数百、数千、数百万人团结成一个集体冲动而狂热的英雄主义。他认为引发“充满欢声、尖叫、感动、眼泪的睦谊”的英雄主义最终会导致“战争、疯狂、流血”。他所考虑的是纳粹的疯狂行为，他的想法最终没有错。 他认为巴赫和莫扎特是更接近音乐本质的作曲家。不是贝多芬，更不是瓦格纳。正如他所说，他的想法接近于用道德尺度衡量音乐的偏狭清教徒主义。但是，音乐本质上只有安宁、和谐、明朗，才是健康社会的想法并没有错。如果按照黑塞的话，不，按照他引用的吕不韦的诊断，充满悲伤和愤怒等激烈感情的现代音乐也许是危险时代的征兆。

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