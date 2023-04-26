有一段时间没听到韩国选手的LPGA夺冠欢呼了. April. 26, 2023 07:47. by 李憲宰 uni@donga.com. 24日结束的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛本赛季首场大满贯赛事雪佛龙锦标赛冠军由越南裔美国人莉利娅•乌获得。包括该比赛在内，今年赛季举行的LPGA巡回赛7场比赛的冠军共有6人。今年2月在本田泰国站也登顶的莉利娅•乌是唯一的多胜者。 本赛季的6名冠军得主的国籍都不一样。包括莉利娅•乌在内，高真荣（韩国）、布鲁克•亨德森（加拿大）、赛琳•布蒂埃（法国）、殷若宁（中国）、格蕾丝•金（澳大利亚）等选手捧起了冠军奖杯。与男子比赛由美国选手主导的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛不同，LPGA巡回赛可以说是多国籍巡回赛。这与LPGA事务局追求全球巡回赛的目标相吻合。 但是对于韩国粉丝来说，现在的情况多少会有些陌生。因为在几年前，LPGA巡回赛还是韩国选手主导的舞台。2019年，韩国选手在32场比赛中，在15场比赛中夺得了冠军奖杯。这是继2015年和2017年之后，韩国选手们第三次合作创下单赛季最多胜场记录。受新型冠状病毒感染症（COVID-19）扩散的影响，大赛未能多举行的2020年和2021年，韩国选手们也分别取得了7场胜利。 但是去年只取得了4胜。 韩国选手们的成绩不如以前的最大原因是，紧随朴世莉、申智爱、朴仁妃等选手之后的明星短缺。在LPGA巡回赛上取得21胜的“高尔夫女王”朴仁妃从去年开始就没有参加巡回赛。朴仁妃最近生了女儿。曾一度位居世界排名第一的高真荣（巡回赛14胜）也因手腕受伤，去年陷入了苦战。高真荣在3月HSBC汇丰女子冠军赛上登上了冠军宝座，因此备受期待，但从整体上看，韩国选手的弱势非常明显。在25日公布的女子高尔夫世界排名中，进入前10名的韩国选手只有高真荣（第3位）一人。 高真荣、金孝周、柳鲑澜等15名韩国选手将从27日开始参加在美国加利福尼亚州洛杉矶威尔希尔乡村俱乐部（71杆）举行的JM Eagle洛杉矶锦标赛。这是今年新设的大赛，总奖金为300万美元（约40亿韩元），冠军奖金为45万美元（约6亿韩元）。

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