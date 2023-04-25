首脑会谈前夕从美国飞来的“半导体账单”. April. 25, 2023 07:57. by 申圭镇记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 newjin@donga.com、weappon@donga.com. 据悉，美国政府在韩美举行首脑会谈前夕的当地时间26日，向韩国政府提出要求，如果中国禁止美国企业美光向中国出口，三星电子、SK海力士等韩国企业不要填补中国的半导体缺口。也就是说，拜登政府要求中国限制产品销售，首次要求盟国企业“参加”对华半导体战争。在美国接连实施《通货膨胀削减法》和《半导体援助法》等、以本国利益为优先的方向重组全球供应网的情况下，韩国政府能否将本国企业的忧虑和损失降到最低，将成为此次首脑会谈成果的关键。 英国《金融时报》23日援引精通总统室和白宫之间讨论的多名消息人士的话报道说：“美国向准备尹锡悦总统进行国事访问的我国政府提出了上述要求。”此举具有针对中国最近以美光有可能侵犯国家安保为由着手进行调查进行应对的性质。 总统室相关人士不否认这一点，并表示：“在两国讨论过程中，尽最大努力将韩国企业的损失降到最低，这是不变的。”美国白宫国家安全委员会发言人也对《东亚日报》的提问表示：“两国在深化旨在保护国家、经济安保、尖端技术的韩美合作方面取得了历史性进展。这样的努力包括调整半导体领域的投资、保护核心技术、应对经济压力。期待在即将到来的国事访问中，加强在所有这些领域的合作。”这表明，韩美两国就半导体限制和韩美合作应对中国报复措施进行合作已经拿到会谈桌上。 在应对朝核问题、加强延伸威慑等诸多核心悬案迫切需要美国协助的情况下，美国要求参与对华施压，将对面临会谈的韩国政府造成巨大负担。韩国半导体业界也认为，如果中国的美光调查最终得出禁止产品销售的结论，中国的半导体客户公司很有可能把三星电子和SK海力士作为替代方案推进。有人担心，在此过程中，如果韩国政府接受美国的要求，不仅会收到来自中国的压力，从中长期来看，还会加深中国在本国半导体的崛起。 尹锡悦总统和拜登总统计划以此次首脑会谈为契机，大幅加强双边、人工智能、生物、宇宙等尖端技术领域的合作。观察人士认为，特别是将韩美同盟提升为“尖端技术同盟”的方案等将包含在首脑会谈联合声明中。访美期间，两国相关企业为正式开展半导体、电池、电动汽车、生物等尖端技术领域的合作，正在推进签署多项谅解备忘录。

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