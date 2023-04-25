现代汽车-起亚在红点和汽车设计大奖上获得5个奖项. April. 25, 2023 07:57. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代汽车、起亚、捷尼赛思24日表示，在世界设计奖“红点奖”和“汽车设计奖”上共获得了5个奖项。现代汽车的全新雅尊在“运输设计”部门、E-pit超高速充电器在“城市设计”部门分别被选为本奖获奖作品。起亚Niro极睿插电式混合动力车在红点奖运输设计部门获得了本奖。捷尼赛思G90也因“动感的优雅”这一认同感得到高度评价，在运输设计领域获得了本赏。 与此同时，捷尼赛思的X敞篷概念车（Genesis X Convertible Concept）在“汽车设计大奖2023”中被选为“年度概念车”。X敞篷车是捷尼赛思继2021年3月和2022年4月分别公开的“X”和“X Speedium Coupe”之后的“X概念系列”第三款车型。有评价称，这款车型反映了捷尼赛思的电动汽车设计方向，被称为“与自然环境交流的驾驶员体验”。

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