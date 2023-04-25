李康仁70米暴风带球攻入致胜球，首次在联赛取得多粒进球. April. 25, 2023 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. “王（King）。” 李康仁（22岁）所属的皇家马洛卡官方社交媒体上，将李康仁的照片和这个单词一起写了下来。 24日，李康仁在与赫塔菲队的2022~2023赛季西班牙足球甲级联赛主场比赛中攻入两球，帮助球队以3比1获胜。 作为左中场首发出场的李康仁攻入了扳平比分的进球和制胜一球。这是他本赛季联赛的第4、5粒入球。李康仁在2018~2019赛季首次出道西甲联赛，共参加了103场比赛，当天是他首次在联赛中攻入多粒进球。据足球统计企业Opta透露，李康仁是第一位在西甲联赛比赛中攻入两粒进球的韩国球员。李康仁本赛季共奉献9个攻击点（5粒进球，4次助攻），只要再贡献一个攻击点，赛季攻击点就将达到两位数。 当天，李康仁在球队0比1落后的下半场第11分钟，截住守门员击出的球，用左脚推入球门。接着在球队2比1领先的下半场补时阶段，在本队中心圈附近接到球后，疯狂带球至赫塔菲队门前，利用左脚劲射破门。虽然对方后卫詹内追上了李康仁，但难以阻止李康仁的向前快速突破。李康仁在进球后，用右手食指抚摸人中。李康仁说：“这是特意给姐姐看的庆祝动作。她总说让我多进球。”李康仁有两个姐姐。 将李康仁选为当天比赛最佳球员的西甲联赛通过官方社交媒体给李康仁贴上了“胜利的设计者”的修饰语。马洛卡队也在社交媒体上称赞了赛季一直引领球队进攻的李康仁是“王”。马洛卡队主教练哈维尔•阿吉雷在赛后对李康仁评价说：“他展现出了自己的最高水平”，“虽然只提及一名球员不公平，但李康仁是创造得分的重要球员。”取得联赛2连胜的马洛卡队积40分（11胜7平12负）升至联赛积分榜第10位。与处于降级圈（18~20位）的第18位巴伦西亚（积30分）的积分差距也拉大到了10分。 西班牙媒体《马卡报》说：“李康仁是伟大的主人公。他协调了马洛卡队的所有进攻，给赫塔菲队的防守带来了很大的麻烦”，“他奔袭了70米以上，到达了对方球门，用一粒进球为这一美好的夜晚画上了句号。只要是熬夜的韩国人，就可以享受李康仁展示的表演。” 随着李康仁的出色表现，有关他的转会传闻也甚嚣尘上。最近甚至有报道称，英超联赛（EPL）的阿斯顿维拉队有意支付李康仁的买断（即使所属球队不同意也可以转会的最低转会费）金额1800万欧元（约260亿韩元）。《马卡报》说：“说不定本赛季可能是李康仁在马洛卡度过的最后一个赛季。”

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