“李在明亲信”郑镇相保释……禁止与涉案人员接触. April. 22, 2023 08:05. by 金慈贤记者 zion37@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明的亲信、前代表室政务调整室长郑镇相（照片）21日被保释，将在不拘留状态下接受审理。这距离去年11月18日郑振相因涉嫌受贿等被拘留约5个月。 首尔中央地方法院刑事合议23庭（庭长法官赵炳九）当天以缴纳5000万韩元保证金等条件，批准了郑郑振相的保释请求。法庭要求其提交书面承诺，保证义务出席法院传唤、不会毁灭证据。法庭还禁止其未经许可变更居住地和出国，并安装电子手链形态的位置追踪电子装置。 法庭考虑到毁灭证据的忧虑，还提出了禁止与事件相关人员接触的条件。郑振相被禁止与在调查过程中陈述的证人、审判证人、其他本案相关人士见面或通过通话、短信、社交网络平台等进行联系，也不允许通过第三方进行间接接触。 去年12月9日以拘留状态被移交审判的郑振相今年1月30日申请了保释。郑振相方面一直主张“拘留审判被认为是一种惩罚手段”，为了行使对等的防御权，也需要保释。对此，检方提到了追加申请拘捕令的可能性和毁灭证据的可能性等，反对保释，但法院当天允许有条件保释。 有分析认为，此次决定是法庭考虑到郑振相的拘留期限将于6月8日到期而做出的决定。也就是说，相比在拘留期限结束后的自由状态下接受审判，更应该通过限制居住地或通信等有条件的释放来防止毁灭证据的可能性。本月7日，法庭表示，“事件多数相关人士试图毁灭证据和自残”，吐露了对保释与否的苦恼，但同时表示“如果到期释放，毁灭证据的情况可能更容易发生”。 郑振相涉嫌在2013年2月-2020年10月担任城南市政策秘书及京畿道政策室长时，以提供推进各种事业的便利为代价，从前城南城市开发公社社长柳东奎职务代理处收受2.4亿韩元的贿赂。另外，他还涉嫌与民间企业勾结，以开发大庄洞特惠为代价，接受部分事业股份（428亿韩元）。

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