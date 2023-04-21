军事援助乌克兰问题陷入困境，韩国企业、侨民安全第一. April. 21, 2023 07:47. . 对于尹锡悦总统暗示有可能对乌克兰进行军事支援的发言，总统室高层相关人士昨天表示：“这是常识和原则性的回答。我们今后怎么做，取决于俄罗斯今后的行动。”该负责人还表示，韩国国内法或外交部训令中没有禁止向交战国或第三国提供军事支援的条款。虽然俄罗斯方面表示强烈反对，但韩国政府今后有可能改变“不提供杀伤武器援助”的方针。 正如总统室方面所解释的那样，尹总统的发言是极其常识性和原则性的。但是，对于将对韩国对外关系产生巨大影响的敏感问题，是否一定要做出这样的发言，这应该是另外一个问题。虽然尹总统使用了“如果发生大规模攻击平民或大规模屠杀、重大违反战争法的情况”的假设型表述，但在每一句话都被尖锐解读的外交问题上，即使是原则性的发言也应该慎重。 尹总统似乎没有意识到其发言会带来什么影响。总统室和政府相关人士也强调：“这不是没有计划的发言。”但令人怀疑的是，发言是不是轻视了其影响程度和今后可能带来的影响。俄罗斯立即反对称，“将视为敌对行为”。特别是国家安全委员会副主席梅德韦杰夫表示，“如果（韩国）看到俄罗斯的最新武器到了朝鲜的手中，很好奇会说什么”，甚至暗示了向朝鲜提供军事支援的应对筹码。 此前，韩国政府考虑到进军俄罗斯的韩国企业和侨民的安全，以及俄罗斯对朝鲜的影响力，在向乌克兰提供人道主义财政援助的同时，一直拒绝提供杀伤武器援助。因此受到了美国和北约的不可小觑的压力，对此俄罗斯还警告韩国“关系破裂”。因此，作为不得已之计，甚至动用了与美国签订155毫米炮弹出口或租赁合同来填补美国空武器库的“迂回支援”方式。 然而，韩国政府现在却打开了直接援助乌克兰的可能性，这似乎与几天后尹总统对美国进行国事访问不无关系。在韩美首脑会谈中，乌克兰问题也是难以避免的议题。为了加强对抗朝核威胁的延伸威慑，韩国确实需要做出贡献。但是，是否应该牺牲韩俄关系，应该从国家利益的角度冷静地判断。国际普遍价值和作为同盟的贡献固然重要，但任何一项都不能超过韩国侨民和企业的安全。

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