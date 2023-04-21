担任“老顽固德古拉”助手已有100年……我想要摆脱掉. April. 21, 2023 07:47. by 崔智善 aurinko@donga.com. 有24小时都在打瞌睡的职场上司。虽然可以马上写辞职报告，但因为害怕，所以不能那样。因为上司是拥有强大力量的吸血鬼“德古拉”。无论在哪里，只要呼唤我、被我吸引，就会把身体撕成碎片，是非常可怕的存在。虽然借助他跟班的身份生活了100年，但是今后不能再这样生活了，所以决定进行反抗。演员尼古拉斯•凯奇变身为念念碎的德古拉上司的电影《雷恩菲尔德Renfield》19日上映。虽然是血迹斑斑、四肢截肢的干鱼，但并没有错过笑点。 电影是从从事房地产事业的雷恩菲尔德（尼古拉斯•霍尔特）来到德古拉城开始的。德古拉（尼古拉斯•凯奇饰）注意到他身体健全，建议他在自己的手下工作。作为代价，如果食用昆虫，就会拔掉对方的胳膊，或者获得可以炸掉头部的巨大力量和永生。 德古拉指示的最重要的事情就是找到纯洁的祭品，献给自己。在德古拉日夜渴望新鲜祭品的要求下，雷恩菲尔德日益苍白，但在德古拉“你生活的目的是侍奉我”的（煤气灯式）心理操纵下，他过着忧郁的日子。 在寻找祭品的某一天晚上，雷恩菲尔德在一家餐厅遇到了想要扫荡毒品组织的正义警察丽贝卡（奥卡菲娜•原名Nora Lum），在帮助她的同时，产生了“现在想过平凡的生活”的辞职愿望。但是德古拉阻止了愤怒地想要辞职的他，围绕辞职展开了肉搏战。 《雷恩菲尔德》带有现代感设计的、机智地重新诠释了德古拉。德古拉是职场上司，也是嗜血成瘾的中毒者，将雷恩菲尔德比喻为受到心理操纵的职员。另外，还融入了忧郁症和同伴依赖症（从需要自己的对方身上感受到自己的存在价值，依赖对方）等现代人经历的心理不安。“我不会再忍受这种作威作福了”、“我有资格幸福”等台词和用强大的力量击倒对方的“乙方”雷恩菲尔德的样子让人感到宣泄。 凯奇的德古拉装扮也令人印象深刻。制作组为了制作逼真的德古拉，模拟凯奇的身体后，用三维（3D）打印机制作了尖尖的牙齿、长长的指甲等。据悉，凯奇为了戴上3D打印的假牙，表现出极大的热情，甚至抠掉了自己的牙齿。

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