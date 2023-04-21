放弃大师赛资格的伍兹再次接受手术治疗……面临赛季出局危机. April. 21, 2023 07:47. by 李憲宰 uni@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（48岁•美国•照片）在参加10日结束的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛本赛季首场大满贯赛事“美国大师赛”时吐露说：“走路移动是最难的。”这是因为2021年2月在交通事故中受伤的右腿伤病复发。实际上，伍兹在此次大师赛期间一直明显跛着腿。虽然好不容易通过了前两轮，但是因为疼痛在第3轮7号洞结束后弃权。 伍兹最终登上了手术台。伍兹20日通过社交媒体表示：“为了治疗右脚踝踝外伤后炎症，接受了手术。”当地媒体预测，通过连接两块骨头的手术，恢复需要10~12周的时间。 2021年发生交通事故时，伍兹的右胫骨和脚踝严重受伤。经过恢复性训练，去年伍兹参加了大师赛，在4轮比赛过后排在第47位，但在之后参加的大赛上，在消化全部比赛日程方面一直经历着困难。在去年的大满贯赛事PGA锦标赛上也弃权。进入今年以来，他只参加了两场大赛。虽然2月在由自己财团主办的捷尼赛思邀请赛顺利完赛，但在大师赛上伍兹再次弃权。 当地媒体报道说，伍兹何时能再次参加比赛尚不明朗。伍兹的经纪人、Excel 体育代表马克•斯坦伯格表示：“现在的最佳目标是恢复日常生活。” 目前取得15场大满贯赛冠军的伍兹，今年剩下的3场大满贯赛都很难出战。5月的PGA锦标赛和6月的美国公开赛实际上已经告吹，预计也很难参加最后一场大满贯赛事7月的英国公开赛。伍兹从1997年大师赛开始到2008年美国公开赛为止，在12年间共14次获得大满贯赛冠军奖杯。此后，11年后的2019年大师赛是他最近唯一一次获胜的大满贯赛事。大满贯赛事历史最多冠军纪录是杰克•尼克劳斯（83岁•美国）保持的18胜。

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