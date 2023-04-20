三星SDI将在上海国际汽车展上展示在10分钟内充电80%的快速充电电动汽车电池. April. 20, 2023 08:07. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星SDI19日表示，将参加18日至27日在中国上海国立展示中心举行的“2023上海国际汽车工业展览会（AUTO SHANGHAI 2023）”。上海国际汽车展是被称为“AUTO CHINA”的中国车展之一，在上海和北京轮流举行。三星SDI从2014年开始到今年为止，共参加了5次AUTO CHINA车展。在此次展示会上，三星SDI将以顾客公司为对象设置非公开展位，展示最新电池技术和产品。届时将展示反映顾客公司需求的多种产品和技术。 三星SDI介绍了可以提高电动汽车行驶距离和充电速度的“高能量密度”和采用“快速充电”技术的第6代方形电池（P6）等电池产品。P6是将正极材料的镍比重提高到91%，在负极材料上使用硅材料，与现有的第5代方形电池（P5）相比，能量密度提高了10%以上的产品。P6搭载了通过改善制造工艺，在10分钟内可以充电80%以上的快速充电技术，正在准备2024年批量生产。 三星SDI还展示了46系列（直径46mm）圆筒型电池实物。46系列产品是与现有的圆筒型电池相比，扩大尺寸、最大化性能的新平台。另外，还展示了2027年即将量产的全固态电池产品开发说明会，提出了电池技术的发展方向。

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