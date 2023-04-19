“2000年前古代国家登场时韩半岛森林减少”. April. 19, 2023 07:59. by 崔勋镇记者 choigiza@donga.com. 据研究，约2000年前韩半岛和东北亚地区的森林减少，这是因为国家权力的形成、农地开垦、村落划分等。 韩国生态环境史研究所研究员徐敏秀（音）在8日举行的韩国古代史学会学术大会上，以“国家形成期森林的生态环境和景观变化”为主题进行了发表，并做出了上述表示。 徐研究员同时研究了分析沉积物中花粉分布和总量的花粉学资料和历史书《三国志》、《三国史记》记录。沉积物中的树木花粉比例越高，森林越密集，由此可以推测，草等非树木花粉比例越高，森林就越少。 根据上述分析，韩半岛地区的森林大体上在2000年前减少了。相对容易开垦农地的南、西海岸低洼地区，森林减少速度更快。这一时期，该地区非树木花粉比例明显增加。同样的，韩半岛的森林景观变化可以通过史书得到确认。《三国史记》中写道：“（百济多娄王6年）2月下达王令，让国家南侧的州、郡首次建造稻田。”徐研究员表示：“统治阶层致力于农业发展，加快了未开拓地的农地转换速度”，“森林的减少与古代国家的登场有关。” 据分析，3世纪中叶高句丽所在的满洲南部山区仍然有很多未开垦的森林。这与三国志《东夷传》中“没有好的农田，即使勤耕粮食也不够吃”的高句丽介绍一致。徐研究员解释说：“在险峻的山地较多的生态环境相对比较迟缓的时期，为维持稠密的森林做出了贡献。”

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