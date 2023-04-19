共同民主党新院内代表人选，朴光温-李元旭-洪翼杓三足鼎立. April. 19, 2023 08:01. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 在2021年全党大会当时“红包疑惑”风波不断扩大的情况下，共同民主党18日以候选人登记为开端，进入了下届院内代表（党鞭）选举日程。下届院内代表明年将迎来议会选举，眼下面临着处理10多名现任议员涉嫌卷入“红包事件”的超大型不利因素的课题。选举将于本月28日举行。 在此次选举中，预计三选议员朴光温、李元旭、洪翼杓（均为音译，下同）之间将展开三方竞争。再选议员金斗官当天也完成了候选人登记。 对于选举前爆出的红包疑惑的善后方案，候选人表现出了微妙的差异。包括亲李洛渊在内，获得“民主4.0”等支持的朴光温表示：“党领导层正在制定相应的善后方案，首先最重要的是顺利进行。”洪翼杓在电话采访中表示：“问题的核心是宋永吉前代表（党首）。宋前代表应尽快回国，明确需要解释的部分和需要负责的部分。”洪翼杓隶属于“争取经济民主化和和平统一的国民联合”及党内最大的议员团体“更好的未来”，被评价为更接近“亲李在明”阵营。 “非李在明”派的李元旭强调了党层面的真相调查。李元旭说：“检方可能会在明年议会选举之前进行调查，所以党内部应该掌握正确的真相。只有查明真相，而不是只许州官放火不许别人点灯，才能恢复信任。” 一名民主党再选议员表示：“主要候选人的派系色彩并不明显，因此在此次选举中，能够解决党危机的个人力量将成为重要的投票标准。”

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