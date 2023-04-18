由前美国军人运营的亲俄社交媒体扩散了美国泄露机密. April. 18, 2023 07:59. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 据悉，在美国马萨诸塞州国民卫队情报兵杰克•特谢拉（21岁）泄露的机密文件的扩散过程中起到决定性作用的亲俄罗斯的社交媒体账号，是由前美国海军副士官运营的。特谢拉在游戏聊天平台“Discord”的非公开聊天室泄露机密文件时，只有少数人可以看到，但随着另一名前美军介入并扩散文件的事实被揭露，对美国机密情报保护体系的不信任将进一步增大。 《华尔街日报》当地时间16日报道说，把部分泄露文件首次扩散到社交媒体上的亲俄罗斯倾向的社交媒体“电报”的频道“顿巴斯少女”是由前美国海军副士官莎拉•比尔斯（音，37岁）运营的。该频道为乌克兰东部顿巴斯地区的亲俄罗斯势力进行募捐活动等，自乌克兰战争以后一直进行亲俄活动，共有6.5万多人加入。 据报道，该频道5日上传了特谢拉泄露的文件中包含俄罗斯伤亡等内容的4个文件。据悉，此后，其他亲俄罗斯的社交媒体频道开始大量散布该文件，第二天即6日，美国国防部首次掌握了机密文件泄露的事实，并委托联邦调查局进行调查。 《华尔街日报》报道说：“转移到‘顿巴斯少女’频道的部分文件与特谢拉当初上传到‘Discord’聊天室相比，夸大了乌克兰的损失，减少了俄罗斯方面的伤亡等，内容发生了变化。”因此，文件泄露最早被报道时，曾有人提出“亲俄势力幕后指使”的说法。 该“电报”频道的运营者比尔斯曾在华盛顿州韦德比岛（音）的美国海军航空大学担任航空电子技术负责人一等上士，去年11月作为降级两级的下士名誉退伍。《华尔街日报》援引其同事的话报道说，比尔斯拥有机密接近权。 此外，《华盛顿邮报》当天报道的美军联合参谋本部机密文件显示，俄罗斯当局内部报告称：“在电报、推特、油管、抖音上等为情报战而运营的假账户中，被揭发的账户只有1%。”

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