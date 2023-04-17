朝鲜警备艇越过西部海域“北方界线”……在韩国军队警告射击后撤退. April. 17, 2023 07:56. by 尹相虎 军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hj@donga.com. 朝鲜一艘警备艇15日不顾韩方警告广播越过白翎岛附近的“北方界线（NLL）”，但在受到警告射击后撤退。自尹锡悦政府上台以来，朝鲜警备艇越过西部海域“北方界线”尚属首次。 有人提出，朝鲜单方面切断南北共同联络事务所和军队通信线路，并在继挑衅发射“火星-18”型固体燃料发动机洲际弹道导弹后，又试探韩国军队的警戒态势，有可能是在试图在西部海域“北方界线”一带制造紧张局势。 据韩国军联合参谋本部16日透露，15日上午11时左右，朝鲜一艘警备艇在白翎岛东北方向4-5公里海域侵犯了“北方界线”。韩国军的虎头海雕级高速艇对南下的朝鲜警备艇进行了10多次警告广播。尽管如此，朝鲜警备艇仍然越过“北方界线”，韩方用10发40毫米机关炮进行了警告射击。韩国军方相关人士表示：“警告射击之后，朝鲜警备艇立即撤退。”韩国军方不排除朝鲜警备艇在查处中国渔船的过程中偶然越线以及为进行局部挑衅而故意越线的可能性。

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