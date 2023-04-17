“去买来帝王蟹”，确认全北长水农协职场内的欺凌. April. 17, 2023 07:56. by 李美智 image@donga.com. 雇佣劳动部1月对申诉职场内欺凌的30多岁职员做出极端选择的全北长水农协进行了特别劳动监督，结果显示，上司要求钱财等故人和遗属的主张多数得到了证实。 雇佣部全州支厅16日表示，从1月27日开始到本月7日为止进行的长水农协特别劳动监督中，共确认了15件违反劳动关系法的事实，对加害者进行刑事立案，共征收了6700万韩元的罚款。要求对4名加害者和违反公认劳务法义务的资方公认劳务师进行惩戒。 据雇佣部透露，1月12日，长水农协职员A某（33岁）在农协附近发生了做出极端选择的事件。A某的遗属们主张，A某在死亡之前受到了上司的职场欺凌。有人指出，虽然向公司举报了这一事实，但反而受到了不正当的业务命令或要求制定经过报告等报复。做出极端选择时，A某是结婚3个月的新郎。 此次特别劳动监督结果显示，故人的上司中有一人持续对A某进行侮辱人格和嘲弄性发言。A某要求更换周末工作后，该上司要求A某在首尔鹭梁津购买相当于27.5韩元价值的“帝王蟹”，并索要钱财。 据悉，A某向资方举报了职场内的欺凌，但资方反而将故人发配到其他部门，并安排了连内部电算网都无法连接的电脑位置。另外，还选任了与加害者有熟人关系的公认劳务师，让该劳务师泄露受害者的陈述内容，最终得出了不是职场内欺凌的结论。 雇佣部表示，在劳动监督过程中，长水农协对提前上班的人没有支付延长劳动津贴等，让其进行超过4亿韩元的“免费劳动”，还追加确认了违反12小时延长劳动限度共293次的事实。

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