强行通过→否决权→接连等待否决……这种消耗战一次就够了. April. 17, 2023 07:56. . 尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）的《粮食管理法修订案》13日在国会再议结果中被否决。共同民主党在同一天还试图处理《护理法》制定案，但国会议长金振杓推迟提交全体会议，但如果朝野未能达成协议、共同民主党强行处理，有可能再次发生类似《粮食管理法》的情况。如果拥有国会多数议席的共同民主党单独处理、总统行使否决权、重新表决时再次否决等消耗性的对峙无限反复，民生悬案可能会被抛在脑后。 粮食法修订案在上个月底由共同民主党直接提交并通过了国会全体会议，但在总统行使否决权后，球回到国会。要想重新通过，需要过半数在籍议员出席和三分之二以上出席议员的赞成，但共同民主党试图在全体会议上重新表决，但未能达到必要的法定人数。该党院内代表朴洪根表示：“不会就此放弃。”该党正在讨论提议《新粮食管理法》，其宗旨是政府和执政党反对的“政府义务收购剩余大米”。 护士法制定案是护士团体和其他职业医疗团体之间意见分歧较大的法案。金振杓议长表示，“希望朝野通过协商制定合理的对策”，把表决推迟到下次全体会议。共同民主党计划无论如何都要按原案处理，因此很有可能重演强行通过→行使否决权→否决的过程。 问题是现在才刚刚开始。共同民主党把人们担心很有可能破坏公营广播支配结构的广播法修订案直接提交到了总会。预计，将使企业就非法罢工造成的损失申请赔偿的权利实际上无效的《黄色信封法》也将直接提交。对非法罢工造成的损失，金振杓表示，“担心直接上呈的法案不断增加”，推迟《护理法》的处理也是出于这个原因。 共同民主党不想停止立法的独奏，政府和执政党也没有为了打破朝小野大的局面而主动向在野党伸手的意志。在这种情况下，围绕法案的社会矛盾将日益激化。国会里，由巨大在野党主导单方面通过法案、总统予以否决、在野党再次试图重新表决但最后以失败告终的消耗战是浪费国力。国会的权威受损也不可避免。这样的立法消耗战一次就够了。现在应该回到解决民生问题的轨道上来。

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