“盘龟川岩刻画-汉阳城郭”申请列入世界遗产候选名单. April. 15, 2023 08:32. by 李素妍记者 always99@donga.com. 被称为韩半岛史前文化顶峰的蔚山“盘龟川一带的岩刻画”和守护朝鲜汉阳的“汉阳首都城郭”向联合国教科文组织申报世界遗产又迈进了一步。 文化遗产厅14日表示：“在13日举行的文化遗产委员会会议上，将盘龟川一带的岩刻画和汉阳的首都城郭选定为世界遗产‘申遗候选’。”在向联合国教科文组织提交登载申请书之前，需要经过“暂定目录→优先登载目录→登载申请候选→登载申请对象”等4个阶段，而此次决定相当于成为最终申请对象之前的阶段。 盘龟川一带的岩刻画是包括国宝“蔚州川前里刻石”和“蔚州大谷里盘龟台岩刻画”在内的遗迹。其中盘龟台岩画在高2.5米、宽9米的岩面上密密麻麻地刻着包括57件鲸鱼在内的老虎、鹿等355件图案。 但1965年泗渊水坝建成后，每到梅雨季节，刻有岩刻画的岩面都被淹没，保存成为迫在眉睫的课题。对此，文化遗产厅表示：“正在和相关部门一起制定设置大谷川泗渊水坝、水闸等保护管理对策。”今年7月，文化遗产委员会将审议登载申请对象。 汉阳的首都城郭是包括汉阳都城、北汉山城、荡春台城的遗址，文化遗产委员会将该遗址选定为申请登载的候选，并建议其接受“预备评价”。预备评价是指，从准备登载申请的阶段开始，咨询机构和当事国进行讨论，提高登载可能性的制度。文化遗产厅计划在今年9月向联合国教科文组织提交有关汉阳首都城郭的预备评价申请书。

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