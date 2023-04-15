恢复面对面授课后……中学生饮酒率从10.7%增加到13%. April. 15, 2023 08:33. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. 据调查，因新冠疫情而中断的面对面授课重新开始后，初中生、高中生的饮酒也再次增加。此外，诉苦忧郁感和压力的学生比例创下了2013年以来的最高值，可能是因为又名“新冠忧郁症”（新冠疫情引起的忧郁）。 教育部和疾病管理厅13日公布了《2022年学生健康检查标本统计及青少年健康形态调查》结果。健康检查是以全国106所小学、初中、高中的9.2693万名学生为对象进行的，行为调查是以800所初中、高中的6万多名学生为对象进行的。 调查对象中，回答“最近30天内喝了1杯以上酒”的占13.0%，即每10人中就有1人承认有过饮酒经历。中学生饮酒比率在2019年为15.0%，到2020年、2021年分别下降到10.7%，但这一次再次回升。在调查一次喝多少酒的“饮酒量重症度”调查中，全体男生中6.1%回答“一次喝5杯以上烧酒”。女生中5.1%回答“喝3杯以上烧酒”。教育部相关人士表示：“随着保持社会距离期间的接触减少，喝酒的机会也随之减少，随着防疫措施解除和开学，饮酒机会再次增加。”全国小学、初中、高中从去年5月开始正常上学。 新冠疫情期间，因保持社会距离而断绝联系，遭受忧郁感、压力的学生也有所增加。28.7%的中学生回答“最近1年间连续两周中断日常生活，感到悲伤或绝望”。这是2013年（30.9%）以后的最高值。

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