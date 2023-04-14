美国媒体：“美国机密泄露者是声称在美军基地工作的20多岁男子”. April. 14, 2023 07:47. by 李智允记者 asap@donga.com. 美国《华盛顿邮报》当地时间12日报道说，美国机密文件最早的泄露者是使用“OG”昵称的20岁出头的美国男性。据《华盛顿邮报》报道，他声称自己在美军基地工作，在被指为泄露途径的玩家为主的聊天平台“Discord”的聊天室上传了超过300件机密文件。OG在2019年成立了名为“Thug Shaker Central”的以军事YouTube使用者为中心的聊天室，一直像领头人一样行动。 《华盛顿邮报》对两名相关聊天室参与者进行采访的结果显示，OG经常表现出极右倾向，并主张“美国情报机构压迫市民”。OG还上传了在射击场拿着大型打火机，口吐种族歧视和反犹太主义倾向的脏话，并向目标射击的视频。他对美国监视友邦国家也表现出了反感。 据参与者透露，OG从去年开始每周都在聊天室上传机密文件。初期是直接逐行打字上传的，但在感觉到其他会员的关注减弱后，改为拍了照片上传。但文件从今年2月底开始上传到其他聊天室后，OG从上个月中旬开始停止了共享。 OG声称自己在美军基地工作。他上传的文件中有洲际导弹等朝鲜核武器的预想轨迹、用美国高空侦察机“U-2”拍摄的中国侦察气球照片、详细记录乌克兰战争局势的表格等。因为都是些只有至少需要几个月时间、通过美国当局身份调查的人才能看到的情报，因此有人提出，OG有可能是实际上与美军有关联的人物。 一名聊天室参与者说：“OG是个聪明人。这不是偶然的泄露。”接受《华盛顿邮报》采访的两人都表示：“虽然知道OG的实名和居住地，但在当局找到他的身份和所在地之前，不会先透露。” OG在大部分参与者都是未成年人的该聊天室中行使了相当大的影响力。6日《纽约时报》报道后，美国当局正式调查文件泄露，OG向聊天室参与者下达了“隐藏并删除有关我的所有信息”的指示后消失。一名参与者说，“他就像叔叔或父亲一样。好像失去了家人”，流露出失落感。 “Thug Shaker Central”会员中有俄罗斯、乌克兰国籍者等多种外国人。《华盛顿邮报》报道说，25名会员中有一半人居住在海外，前苏联和东欧国家出身的人尤其对文件表现出浓厚的兴趣。

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