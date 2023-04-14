“征用赔偿确定判决”15人中有10人表示愿意领取政府赔偿金. April. 14, 2023 07:47. by 申나리 journari@donga.com. 经确认，2018年大法院判决赔偿的15名日本帝国主义强占时期强制征用受害者中，有10人表明了愿意根据政府的“第三方偿还”解决方法领取赔偿金的意向。愿意领取赔偿金的遗属多于表明拒绝领取意向的生存受害者和遗属。 韩国政府计划14日向8名遗属分别发放赔偿金和5年延迟利息共计2亿-2.8亿余韩元，并已于本周初向两名遗属发放了赔偿金。14日赔偿金发放完毕后，针对表明领取赔偿金的受害者的赔偿程序将结束。这距离行政安全部下属的日帝强制动员受害者支援财团上个月6日正式宣布代替日本被告企业向15名强制征用受害者发放赔偿金和延迟利息的解决方法仅过了一个多月。但是，3名生存受害者和两名遗属等5人仍然坚持不领取赔偿金的立场，因此，政府还面临如何说服他们的课题。 综合《东亚日报》13日的采访，10名强制征用受害者本月初向财团和政府提交了领取赔偿金的申请和文件。上个月6日政府宣布解决方法后，受害者方面的法律代理人曾表示：“4名遗属表明了将按照政府解决方法领取赔偿的立场。”但事实上有更多的受害者表明了领取赔偿金的意向。申请中包含了“从韩国政府领取代为发放的判决相关金额”的内容。 此次领取赔偿金的这些人是在三菱重工业的广岛工厂强制劳役的受害者、在三菱名古屋工厂工作的受害者和在日本制铁进行劳役的受害者的遗属等。他们在2018年10月和11月分别在大法院得到了认定日本被告企业赔偿责任的胜诉确定判决。但是，其中生存受害者李春植爷爷和梁金德、金成珠奶奶以及不此外事件的2名遗属表明了拒绝领取赔偿金的意向。 赔偿金偿还程序虽然取得了进展，但政府仍然面临着与强制征用解决方法相关的难题。因为，有人指出，除了向受害者进行赔偿之外，日本应采取有诚意的响应措施，但日本政府仍然没有道歉或被告企业做出金钱贡献等措施。另外，1965年《韩日请求权协定》受惠企业中，除浦项制铁向财团捐赠约定的40亿韩元外，其余韩国企业仍然对财团偿还金的财源筹措持消极态度，这对政府来说也是一种负担。

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