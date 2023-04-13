泄密的美国：“无可辩驳” VS 急于掩盖的韩国：“相当部分是伪造”. April. 13, 2023 07:58. . 为协商韩美首脑会谈议题而访问美国的韩国国家安保室第一次长金泰孝昨天就美国情报机关监听韩国一事表示：“没有发现同盟国美国对我们怀有某种恶意的情况。”对于前一天在出国前所做“韩美一致认为大部分文件都是伪造的”表态，他表示：“美国已经予以确认。”当被问到相关问题时，金泰孝答道：“不要问得太具体。如果想问同样的主题，我就走人了。”据悉，韩国总统室也打算不把该问题当作外交问题，直接结束。 从韩国总统室处理美国机密文件泄露事件的态度来看，似乎过于急躁和笨拙，反而增加了疑惑。就连美国白宫也表示“没有辩解的余地”，承认泄露机密文件的事实，美国媒体报道称，虽然存在部分修改或变造的可能性，但大部分文件都是真本。尽管如此，总统室没有做出令人信服的解释，只是反复表示，“公开的相当一部分情报是伪造的”，甚至表现出了不要再问的高压态度。 特别是，在美国方面的调查结果尚未出来之前，韩国政府就像什么事都没有发生一样，先划清界限说“不会提出任何问题”，这种过分的步伐甚至令人感到惊讶。在把生死寄托在情报战争上的国际政治现实中，同盟之间也不会有例外，因此韩美没有理由对此次争议表现出矛盾。即便如此，作为主权国家，对于让同盟间的信赖产生疑问的疑惑，该追究的当然要追究。韩美同盟也不会因这些问题而动摇。 即使是延续了70年的同盟，也不能在每个问题上达成一致。特别是第三国、第四国关注的敏感外交安保悬案，确实难以对外公开。但是不能以“同盟第一”为借口埋没所有问题。即使是在可能的范围内，也要向国民进行说明，如果难以公开，就应该先努力寻求国民的理解。如果没有这些努力，只会加深国民作为总是依靠美国的下等同盟国的自愧感。

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