“达努里”绕月1000次，首次拍摄月球背面照片. April. 13, 2023 07:59. by 全南赫记者 forward@donga.com. 韩国型月球轨道飞船“达努里”（Danuri）拍摄的月球背面照片被公开。这是达努里首次拍摄月球背面。 科学技术信息通讯部和韩国航空宇宙研究院12日公开了达努里拍摄的月球背面高分辨率照片。当天公布的照片分别是在上个月22日和24日拍摄的。24日是达努里在月球轨道上空绕行1000次的日子。 达努里拍摄的地区为月球后面的“奇奥尔科夫斯基环形山”“施罗丁格环形山”“希拉尔德M环形山”等3处。在半径130-220公里的范围内，可以详细地看到溪谷、环形山等月球地形。 奇奥尔科夫斯基环形山取自开拓宇宙空间研究的俄罗斯（前苏联）物理学家康斯坦丁•奇奥尔科夫斯基的名字。当天公开的的奇奥尔科夫斯基环形山照片中，由火山活动或陨石撞击产生的环形山形成了山峰。月球南极附近的施罗丁格溪谷的特点是，在巨大的环形山周围形成了长达320公里的长长的溪谷形态的地形。据推测，多个小陨石群接连相撞，形成了这样的形态。 位于北纬31度附近的直径为23公里的希拉尔德M环形山是以第二次世界大战中核连锁反应理论化的希拉尔德•里奥的名字命名的。通过达努里拍摄的照片，可以确认之前生成的环形山因后续冲击而变形。 当天，科技部和韩国天文研究院还公开了可以详细展示月球表面信息的广角偏光相机照片。照片利用了在向多个方向延伸的光中只选择特定方向的偏光的特性。如果使用不同的偏光滤光片，即使拍摄相同位置，也可以根据粒子大小和组成获得不同的影像。最终可以掌握月球表面颗粒的种类。 达努里拍摄了以德国天文学家莫里茨•巴赫曼的名字命名的巴赫曼环形山，根据偏光滤镜的种类和有无，通过6个频道进行了不同的拍摄。科技部计划综合这些观测资料，从明年1月开始在全球首次公开月球正面偏光地图。 据确认，测定月球周边的磁场和伽马射线的磁场测定仪、伽马射线的测定仪也正常运转。如果确认2月4日的磁场观测资料，就能确认月球进入地球磁场影响圈的晚上8~10点之间，月球轨道上的磁场强度发生变化。特别是伽马射线测量仪比中国的月球探测卫星"嫦娥二号"测出范围更广的伽马射线。 科学技术部通过达努里网站持续公开它观测到的资料，并从12日起公开了可以实时确认达努里在月球轨道上位置的服务。

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