斯皮尔伯格的复仇. April. 12, 2023 08:03. . “我认为安妮•弗兰克所说的‘大部分人都是善良的’是正确的。”这是史蒂文•斯皮尔伯格导演在推出《造梦之家》（The Fabelmans）后说的话。这里他引用的安妮•弗兰克是在充满憎恶的情况下相信人类是善良的，写我们熟知的日记的犹太少女。 年迈的斯皮尔伯格思念父母哭着制作的电影基本上是关于导演自己和他父母的自传性故事，但部分讲述了当代的人种情况。斯皮尔伯格扮演一个名叫萨米的孩子。萨米和家人一起从亚利桑那州移居到加利福尼亚，在高中因为是犹太人而遭受种族歧视。不用说语言暴力，身体暴力也经常出现。有人可能在那种情况下崩溃了，但他并不气馁。他也不会放弃制作电影的梦想。或许他拥有尼采所说的“有力量的意志”。得益于这种意志，他得以在毕业舞会上向同学展示自己的作品。 他制作的短篇电影拍摄了同学们在海边玩得开心的样子。而且其中恶毒地折磨他的加害者首领最帅。知道自己对他做了多少坏事后，加害者对电影中再现的自己的样子感到惊慌和惊讶，还以为是在取笑自己而生气。但其实这并不是为了取笑。萨米没有把折磨自己的加害者视为邪恶。只是希望那个朋友“哪怕5分钟”也能喜欢自己。如果说这是电影的美学，那真是令人炫目的美学。 斯皮尔伯格相信，人类本质上是善的，就像安妮•弗兰克所说的那样。身为犹太人的他在讲述慕尼黑奥运会恐怖事件的《慕尼黑》中，不以善恶二分法来看待巴勒斯坦恐怖分子和犹太人暗杀者，而是关注他们人性的一面。他不相信复仇的政治学。这就是他的电影整体上深邃、温暖、且充满希望的原因。

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