世界上现存最古老的金属活字印刷本“直指”在法国向公众开放. April. 12, 2023 08:05. by 崔勋振记者•李珍九记者 choigiza@donga.com,sys1201@donga.com. 世界上现存最古老的金属活字印刷本《直指心体要节•以下直指》的实物将在法国当地时隔半个世纪之后向公众公开。 据文化遗产厅11日透露，位于巴黎的法国国立图书馆从12日（当地时间）开始到7月16日为止，届时将举办“印刷！古腾堡的欧洲”展览，展示“直指”。 在涉及人类印刷术的此次展示会上，“直指”将装饰指明印刷术的发明和历史的开头。现存最古老的西洋版木“PROTAT版木”（1400年）、欧洲最早的金属活字本《古腾堡圣经》（1455年）等也将同时展出。国外所在文化遗产财团相关人士表示：“直指是世界上现存最古老的金属活字，其重要性得到了认可。” “直指”是高丽末期的僧侣白云（1298~1374年）根据高僧们的语录编成的，1377年（高丽禑王三年）在忠北清州兴德寺以金属活字发行。这比《古腾堡圣经》早78年。全名《白云和尚抄录佛祖直指心体要节》，原为上下两卷，留存的是下卷。 “直指”是朝鲜末期担任驻韩代理公使的法国人科兰•戴•布兰西（1853~1922年）收集的，在1900年巴黎万国博览会上首次展出。之后根据通过拍卖购买直指的法国艺术品收藏家的遗言，于1950年捐赠给了法国国立图书馆。 虽然长期被埋在图书馆书库中，但1972年担任该图书馆图书管理员工作的已故朴炳善博士（1928~2011年）重新发现后，其存在被世人所知。继1972年的“世界图书之年”之后，在1973年的“东方宝物展”上最后一次公开了实物。此后50年间一直保存在收藏库中。之后“直指”在印刷史上的意义得到认可，2001年被指定为联合国教科文组织世界文化遗产。 展示期间，法国当地还将举行宣传“直指”的价值和意义的活动。国外所在文化遗产财团和大韩佛教曹溪宗总务院、驻法国韩国文化院将于13日在巴黎韩国文化院举行指明“直指”编纂背景、讨论韩国佛教印刷文化遗产的研讨会。 曹溪宗总务院梵钟大师将在此次会议上介绍“直指”的优秀性和韩国佛教文化遗产。曹溪宗表示：“梵钟大师将在当地借助直指的佛教禅语录，说明其价值和意义、中国禅和韩国看话禅的特征等”，“同时还将介绍无垢净光大陀罗尼经（8世纪中叶）、高丽大藏经版及诸经版（1237~1248年）等从统一新罗到朝鲜时代的优秀韩国佛教文化。”

한국어