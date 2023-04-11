活跃在海外的创业企业中，选择国外而不是国内创业的原因. April. 11, 2023 07:47. . 据统计，在海外活跃的韩国创业企业中，有一半左右是在当地而不是在韩国创业。这是KOTRA对去年进军29个国家的259家韩国创业企业进行分析后得出的结果。没有韩国母公司直接在海外开始创业的创业比重每年都在急剧增加。拥有奇特创意和新技术的新生企业在韩国没有培养创业梦想，而是去了海外。 就连在韩国创业的初创企业也想出国，也与此不无关系。韩国贸易协会去年的问卷调查中，国内每4家创业企业中就有1家回答称正在考虑转移到海外。据说，这是因为阻碍创业企业革新和成长的“国内限制”。韩国国内首次演示市中心无人驾驶的创业公司“Thor Driver”受到限制的束缚而选择前往美国是在2017年，但现在也没有什么变化。 历届政府都高呼打破规制，但践踏创业萌芽的贫瘠环境依然如故。虽然具备出色的医疗团队和信息技术能力，但远程医疗仍然是非法的，共享住宿、乘车共享等在海外非常活跃、但在韩国受到限制的新事业不止一两个。以平台为基础的创业企业因医疗、税务、房地产等利益集团的反对而陷入苦战。据悉，最近5年间，平均每天有2.7件议员立法案被分类为限制。 因此，即使有人分析说，世界100大独角兽的一半在韩国无法正常开展事业，也毫不奇怪。去年青年创业支援公益财团峨山分享财团的分析结果显示，12家海外独角兽公司被各种限制和程序所束缚，在韩国根本不可能开展事业，43家企业可以有限制地进行。韩国的情况是，即使具备同样的技术能力，但由于苛刻的许可标准和程序，仅技术实证和商用化就需要1个月的时间。接受《东亚日报》采访组采访的4名创业公司代表也表示：“即使重新创业，也会选择外国，而不是韩国。” 创业公司是成长为全球企业的潜在候选人。在美中技术霸权竞争加剧的危机时代，以革新技术为基础的创业企业才能成为创造韩国未来食物的跳板。应该引进从进入壁垒到极少数禁止项目之外，其余全部允许的“负面清单”，尽快整顿限制，让有潜力的创业企业从“限制沙盒”中走出来，顺利进行事业。规制革新越是延迟，革新技术和创意性企业家精神就越会在韩国失去立足之地。

한국어