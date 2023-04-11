身价排名仅第28位的坦帕湾队凭借铜墙铁壁般的防守取得9连胜. April. 11, 2023 07:47. by 黃奎引 kini@donga.com. 坦帕湾光芒队在本赛季开幕后取得了9连胜。这是美国职业棒球大联盟（MLB）时隔20年创下的纪录。 坦帕湾光芒队在10日的主场比赛中以11比0战胜了奥克兰运动家队。同时，球队与2003年的堪萨斯城皇家棒球队一起创下了MLB开幕最多连胜并列第4位（9连胜）的纪录。MLB开幕后，最多连胜记录是1982年的亚特兰大勇士队、1987年的密尔沃基酿酒人队留下的13连胜。 坦帕湾光芒队是今年球员身价总额在30支MLB球队中排名第28位的球队。但是随着在球队运营中积极引进Sabermetrics（棒球统计学），正在实现“低费用、高效率”。根据讲述坦帕湾队成功记的书《他们是如何战胜纽约洋基队》显示，防守是转折点。首次掀起席卷MLB的“内野防守移位”风潮的球队正是坦帕湾队。 在全面禁止内野移位的今年，坦帕湾光芒队的防守依然稳固。截止到当天，坦帕湾队的平均每场比赛失分只有2分（共18分）。在此期间，球队平均每场比赛获得了8.3分（共75分）。自1901年MLB具备两大联赛体制以来，在赛季首9场比赛中得分和失分差距（+57分）最大的球队是今年的坦帕湾队。 另外，金河成（28岁•圣地亚哥教士队）当天在与亚特兰大勇士队的客场比赛中，在第5局上半局击出本赛季第2个本垒打（2分）等，取得了4个有效击球、2支安打、3打点、1个四坏球上垒、得1分的成绩，帮助球队以10比2取得了胜利。

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