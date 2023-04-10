“美国中情局监听韩国英国等同盟国”……应确认事实、防止类似事件再次发生. April. 10, 2023 07:49. . 包含美国情报机关监听包括韩国在内的同盟国就援助乌克兰问题进行内部讨论的机密文件被泄露。美国援助乌克兰的方案、武器情报、俄罗斯军事作战情报等100多件机密文件通过社交媒体泄露，其中至少有两件是监听韩国高层政府官员的内容。如果外媒报道属实，将是有可能损害韩美两国信任的大事。 据悉，这些文件中包含了韩国国家安保室讨论是否向与俄罗斯发生战争的乌克兰提供炮弹的内容。在3月初进行的讨论中，时任外交秘书李文熙担心“不支援杀伤性武器”的原则遭到破坏，国家安保室长金圣翰则提议向波兰迂回出售33万枚155毫米炮弹，说话者的实名和数据非常详细。这些信息如果不监听通话、短信或会议本身，是很难获得的。 眼下确实是在新冷战的激化中，乌克兰战争正在长期化。但是，对于一直积极协助悬案的同盟国进行偷偷监听，无异于动摇外交关系的间谍行为。韩美两国随时启动高层官员面对面会议等各级正式协商渠道。如果不通过这些手段，而是在背后偷听的企图持续下去，相互不信任只会越来越大。 美国对同盟和友好国家的监听已经多次成为问题。2013年，美国国家安全局内部告发者爱德华·斯诺登曝光，美国窃取了德国总理默克尔等至少35个国家的首脑级通话。2021年又有人提出疑惑称，为了监听欧洲的高层政治家，美国利用了丹麦的情报监视网。据悉，此次文件中还包含了以色列、英国等国内问题的相关信息。尽管相关国家表示反对和批评，但美国的非法监听企图仍在继续。 韩美两国是共享包括朝鲜核武器、导弹动向在内的敏感情报的同盟。从动荡的东北亚局势和经济安保动向等来看，必要的情报量将会进一步增加。如果没有坚定的信任，很难持续进行有意义的信息共享和协商。韩国政府应在本月底举行韩美首脑会谈之前，要求美国做出解释，并得到防止再次发生的承诺。借此机会，应该以泄露的文件分析为基础，逆向追踪监听途径，重新检查政府保安体系。

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