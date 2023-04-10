朝鲜再次进行核鱼雷试验……潜航1000公里，可打击韩国所有港口一带. April. 10, 2023 07:50. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜8日公开表示，继上个月21日至23日的“海啸”和25日至27日的“海啸-1型”之后，本月4日至7日又进行了“海啸-2型”核无人水中攻击艇（核鱼雷）的水下爆炸试验。朝鲜在半个月里三次展示了核鱼雷在水中爆炸试验的成功。分析认为，朝鲜通过11年间开发的“秘密武器”的多种多样化和实战部署迫在眉睫的警告，反驳了韩国军队声称其夸张、造假的可能性。 朝鲜中央通讯社8日报道称：“‘海日-2’型模拟1000公里距离，在朝鲜东部海域设置的椭圆形和8字形航向上潜航71小时6分钟后，7日下午抵达目标水域咸镜南道端川市龙大港前海，试验用战斗部准确地在水中引爆。” “海啸-2”型的潜航距离（1000公里）比“海啸-1”型（600公里）增加了400公里。即使从朝鲜最北端海域发射，韩国的南、东海岸的所有港口也将进入打击范围。据推测，朝鲜有可能避开韩美海军的监视网，绕行公海，接近南部海岸。潜航时间（71小时6分钟）也最多延长了30个小时左右。这可能是经过了改良，安装大容量电池后，能在水中停留更长时间，对远距离的目标进行核打击。据推测，朝鲜媒体公开的“海啸-2”型机身比“海啸-1”型机身稍长。外观颜色也是黑色，与“海啸-1”型（红色）不同。 韩国的朝鲜研究生院大学教授金东烨（音）表示：“潜航距离为1000公里，完全可以从朝鲜港口出发，到达日本港口，如果使用水上舰艇，关岛也不是不可能的。不仅是港口，还可以远距离秘密攻击航母团或登陆袭击团。” “海啸-2”型的试验时间（4日至7日）也明显暴露出牵制韩美日三国的目的。4日，美国的核动力航空母舰“尼米兹”等韩美日三国海军战斗力在济州南侧公海上进行了假设朝鲜核鱼雷渗透的反潜演习。5日，B-52H战略轰炸机飞抵韩国，与韩国军队的F-35A隐形战斗机等一起进行了韩美联合空中演习。

한국어