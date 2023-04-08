中国宣布“对台湾驻美代表实行终身制裁”……美国以航母对抗中国航母. April. 08, 2023 07:55. by 洪禎秀 hong@donga.com. 台湾“总统”蔡英文当地时间5日会见美国众议院议长麦卡锡后，中国当地时间7日宣布，作为第一项报复措施，将永久制裁台湾驻美代表萧美琴。台湾没有驻美大使，因此萧美琴实际上起到了大使的作用。 据中国官方媒体新华社报道，中国共产党中央委员会台湾事务办公室在当天的通告中表示，将严格禁止萧美琴及其家人终身进入中国大陆和香港、澳门。中国同时还阻止了与萧美琴相关的企业与中国本土的组织或个人进行合作。萧美琴在中方宣布制裁后在自己的推特上写道：“哇，PRC（中华人民共和国）对我（继去年8月美国众议院议长佩洛西访问台湾后）再次进行了制裁。” 中共中央台办表示：“‘台独’顽固分子萧美琴挟洋自重，‘倚美谋独’，蓄意挑动两岸对立对抗，肆意破坏台海和平稳定”，“决定对萧美琴采取其它一切必要的惩戒措施，依法终身追责”。但美国“美国之音”电台分析说：“一般台湾高层人士不会访问中国（大陆），中国（大陆）法院对台湾没有管辖权，因此中国（大陆）的此次制裁几乎没有实效性。” 中国正式开始针对台湾的武力示威和制裁后，美国也采取了应对措施。据《中国时报》等台湾媒体7日报道，台湾“国防部长”邱国正前一天出席“立法院外交国防委员会”时报告说：“美国核动力航母‘尼米兹’号（CVN-68）在台湾东部约400海里（约740公里）处。这可能与中国航母‘山东’号在台湾海域出现有关。”

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