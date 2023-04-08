全斗焕在乌山价值55亿韩元的土地有可能被收回……信托公司不服追缴的诉讼一审败诉. April. 08, 2023 07:55. by 张夏阳记者 jwhite@donga.com. 教保资产信托公司在反对追缴前总统全斗焕一家土地的拍卖收益、以韩国资产管理公社为对象提起的诉讼中一审败诉。 首尔行政法院行政六庭（庭长法官：李柱荣）7日在教保信托公司针对韩国资产管理公社提起的取消拍卖款分配诉讼中，驳回了原告的全部请求。此次事件是对全斗焕一家委托教保资产信托的京畿乌山市林地的诉讼。大法院在1997年以内乱、收受贿赂等嫌疑判处全斗焕无期徒刑，同时判处追缴2205亿韩元，2013年检察机关为了执行追缴判决，扣押了上述土地。但教保资产信托提起了请求确认扣押处分无效的诉讼等，回收一直被推迟。 到目前为止，从全斗焕一家收回的金额是相当于追缴金58%的1279.2亿韩元。如果此次判决确定，可以追加收回55亿韩元。

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