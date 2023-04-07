本泽马的复仇血战，在巴萨主场上演帽子戏法 助球队晋级国王杯决赛. April. 07, 2023 08:08. by 金培中 wanted@donga.com. 卡里姆•本泽马（皇家马德里队）连续两场比赛上演帽子戏法（一场比赛中攻入三球）。皇家马德里队击败老对手巴塞罗那队，进入了西班牙国王杯决赛。 6日，皇家马德里队在与巴塞罗那队的2022~2023赛季国王杯半决赛第2回合客场比赛中，以4比0大胜巴塞罗那队。上月3日，在主场进行的首回合比赛中以0比1负于巴塞罗那的皇家马德里队，以两回合总比分4比1进入了最后的决赛。自2014年以后时隔9年再次进入国王杯决赛的皇家马德里队将于下月7日面对奥萨苏纳队挑战该大赛第20个冠军。国王杯历史夺冠次数最多的球队是曾31次登鼎的巴塞罗那队。 在与巴塞罗那的“西班牙国家德比”比赛中，最近连续3场比赛败北的皇家马德里队凭借本泽马的出色发挥，成功一雪前耻。本泽马在球队1比0领先的下半场第5分钟，利用瞄准球门角落的射门再次攻入一球，之后在下半场第13分钟攻入点球，并在下半场第35分钟用右脚射门完成了帽子戏法。 在2日与皇家巴拉多利德队的联赛比赛中，本泽马上演帽子戏法带领球队以6比0大胜对手，时隔4天之后，连续两场比赛上演帽子戏法。本泽马成为继普什卡什•费伦茨之后时隔60年在巴塞罗那主场坎诺普上演帽子戏法的皇家马德里队球员。这也是继1995年的伊万•萨莫拉诺之后，皇马球员时隔28年再次面对巴塞罗那上演帽子戏法。 在当天的比赛中，巴塞罗那队的主场球迷们还高喊了梅西（巴黎圣日耳曼队）的名字。西班牙媒体《西班牙足球》报道说：“巴塞罗那球迷对梅西重返球队的可能性兴奋不已，在上半场第10分钟和下半场第10分钟大声喊出了梅西的名字。”2004年在巴塞罗那首次进入职业联赛的梅西，截止到2021年6月一直在巴塞罗那效力，在778场比赛中攻入672球，助攻269次。梅西于2021年8月转会至巴黎圣日耳曼队（法国）。最近，随着梅西与巴黎圣日耳曼队的续约协商失败的消息传开，有传闻称梅西将重返巴塞罗那。

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