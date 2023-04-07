构筑尖端产业园区的国家对抗赛……只有“史无前例的速度”才能保证成功. April. 07, 2023 08:02. . 包括三星电子决定在20年内投资300万亿韩元在京畿道龙仁打造“尖端系统半导体集群”在内，政府上个月把全国15个地方定为国家尖端产业园区候选地，并计划在上半年选定半导体、显示器、充电电池等3个领域的尖端特化园区。借此机会，想要恢复衰退的地方产业生态界的全国地方自治团体的竞争也越来越激烈。 1964年制定了《出口产业工业园区开发组成法》，根据该法，九老工业园区于1967年成立后，韩国的产业园区一直是支撑“出口韩国”的基础。目前，1274个产团的12万家企业中仍有230万名工人工作。去年韩国出口的65%也来自产业园区。但是最近因出口急剧萎缩、人力严重不足，地方产业园区陷入了濒死状态。 去年1月制定的《国家尖端战略产业特别法》有望成为升级老旧产业园区的契机。如果适用法律的尖端特化园区入驻企业就电力、用水、选址申请许可，地方自治团体必须在60天内决定是否批准。这一期间过后，将被视为已得到许可，事业速度将加快。三星电子平泽半导体工厂设立拖延5年的输电线问题、SK海力士龙仁半导体工厂被拖延超过1年的用水问题，可以防止再次发生。 在美中经济霸权竞争、全球供应网重组中，世界各国为了在国内建立尖端产业的制造业基础，正在展开速度战。台湾以台积电等入驻的“新竹半导体科学园区”为首，正在将岛内的主要据点改为产业园区。日本为了找回被韩国、台湾抢走的半导体产业主导权，将花费5年的时间建设熊本县半导体产业园区。生产欧洲产半导体的三分之一的德国萨克森硅谷产业园区聚集了2500家企业，正在开创半导体生态系统。 构筑尖端产业园区已成为关系到各国未来的国家对抗战。哪个国家更快地完成产业园区，确保全球竞争力，为此政府和地方自治团体能放宽多少限制，投入多少支援，将决定胜负。充分提供在产业园区工作的年轻核心人才的能力，也是左右成功的核心要素。当年，韩国制造业从不毛之地出发，登上了存储器半导体、显示器世界第一的位置。只有“史无前例的速度”才能保证成功。

한국어