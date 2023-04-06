美国阻挠韩国核电站出口捷克……尹锡悦访美又添课题. April. 06, 2023 08:04. . 美国政府对韩国型核电站向捷克出口进行了阻挠。分析认为，美国此举意为，韩国型核电站存在依赖美国核电站企业西屋公司的部分技术，因此如果想向其他国家出售核电站，就要与西屋进行协商。如果该问题不能顺利解决，韩国政府“到2030年为止出口10座核电站”的目标也将不可避免地出现差池。 美国能源部最近驳回了韩国水力原子力公司向捷克出口核电站的申报。美国能源部在给韩方的回信中表示：“须由美国人（包括法人）提交申报。”意思是说，过去向韩国转让美国核电技术的企业是西屋，因此应该由西屋代替韩国企业成为申报的主体。美国联邦规定，利用受到出口管制的核电技术在海外开展事业时，必须向政府申报。 之所以发生这样的事情，是因为围绕韩国型核电站是独自开发技术还是依靠西屋技术存在争议。韩国水力原子力的立场是，在20世纪70年代首次建设核电站时，得到了西屋核电站的帮助，但第三代核反应堆韩国型核电站（APR1400）是用完全自主技术开发的。APR1400已经出口到阿联酋，正在推进捷克、突尼斯出口的模型。相反，西屋主张该核电站借用了该公司核反应堆的设计，向美国法院提起了诉讼。美国能源部的决定支持西屋。 如果纷争加剧，两国都将遭受损失。目前具备海外核电站建设能力并积极出口的国家只有韩国、俄罗斯、中国。西屋虽然拥有设计领域的原始技术，但近年来从未建造过核电站，因此施工、运营能力不足。在世界各国为应对气候变化而加紧建设核电站的过程中，如果韩美发生矛盾，只有俄罗斯和中国渔翁得利。 此次矛盾最终只能通过两国最高层的经济外交来解决。这就是尹锡悦总统要在本月底在美国举行的韩美首脑会谈上，与《通货膨胀削减法》等一起提交核电站合作案的原因。不仅要清除核电出口的最大绊脚石，还要寻找在不损害国家利益的情况下把两国关系提升为核电合作好伙伴的方法。

한국어