画家的信念. April. 06, 2023 08:04. . 在俄罗斯帝国时代（沙俄时代），犹太人是受歧视和压迫的对象。不仅是正规教育，连居住地的自由也没有被允许。大多数犹太艺术家为了活动而隐瞒或否认自己是犹太人。但是马克•夏加尔却不同。他把自己作为犹太人的认同感与艺术相结合，公开地表现了出来。 《白色的磔刑》（磔刑又称十字架刑）（1938年•照片）是夏加尔在法国滞留时期画的，是首部将耶稣描绘成犹太人殉教者的作品。画家为了强调耶稣对犹太人的认同感，用祈祷披肩代替了内衣，用白色头带代替了荆棘冕旒冠。十字架上面画着哀悼耶稣死亡的天使和身穿犹太人服装的3名拉比（犹太教牧师）和女性领导人，而不是圣母。十字架两侧描写了屠杀犹太人的恐怖和悲剧。画面左侧是难民们离开被洗劫、燃烧的故乡乘船逃跑，右侧是犹太教教堂和《律法书》被大火吞噬的场面。最下面是安慰受到惊吓的孩子的母亲。 夏加尔画这幅画时，德国纳粹政权肆意屠杀犹太人的恐怖席卷了整个欧洲。艺术也不例外。不符合政权口味的众多艺术作品被规定为“颓废美术”，被没收或烧毁。纳粹军对犹太人画家夏加尔的艺术也打上了颓废美术的烙印并进行嘲弄。尽管如此，夏加尔并没有绝望地表达现实。从耶稣脚下的烛台来看，其中一支蜡烛虽然熄灭，但另外5支蜡烛却闪闪发光。这象征着战胜苦难、逆境和死亡的耶稣复活。 夏加尔将耶稣的殉教和复活与同时代事件联系起来，用绘画警告战争和暴力的加害者。因为画笔是他唯一的武器。画家虽然害怕，但鼓起勇气，被处以十字架刑的耶稣的脸看起来平安的理由也是因为坚信在混乱之后会有正义之神的审判。

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