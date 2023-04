BTS成员JIMIN,成首位获得美国公告牌单曲第一名的韩国Solo歌手. April. 05, 2023 07:50. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 防弹少年团(BTS)的成员JIMIN(28岁•朴智旻)凭借首张个人专辑《FACE》的主打歌《Like Crazy》登上了美国公告牌(Billboard)主单曲排行榜“Hot 100”榜单的第一位。JIMIN是第一位登上该排行榜榜首位置的韩国Solo歌手。 4日,Billboard通过官方推特公开了本周“Hot 100”前10名,并做出了上述表示。JIMIN力压麦莉•赛勒斯的《Flowers》、摩根•沃伦的《Last Night》等歌曲,荣登榜首。上个月24日发行的专辑中收录的《Like Crazy》是流行乐类型,其特点是强烈的电子合成器、鼓声。 在Billboard历史上,BTS是唯一在“Hot 100”中获得第一名的韩国歌手。BTS从2020年的《Dynamite》开始,到《Butter》、《Savage Love》、《Life Goes On》、《Permission to Dance》、《My Universe》,先后共6首歌曲登上过“Hot 100”榜单榜首位置。JIMIN成为了第一个登上Billboard“Hot 100”榜首位置的韩国歌手。之前登上“Hot 100”榜单最高排名的韩国Solo歌手是2012年凭借《江南Style》连续7周位居第二的“鸟叔”PSY。 当天JIMIN通过粉丝平台Weverse Live表示:“因为是BTS才有可能,因为有ARMY(BTS粉丝团)才有可能”,“更加感受到了ARMY们有多么期待BTS。谢谢,非常感谢。”JIMIN对于这张专辑表示:“大约一年前,在自尊感下降的情况下,成员们劝我说‘希望能制作一首歌’,所以才开始的专辑。在制作专辑的过程中,感受到了感情状态的好转。我会更加努力地成长。”他还补充道,“给父亲听了专辑中的歌曲,说‘这是我第一次制作的专辑’,内容有点悲伤,父亲还哭了来着。” BTS成员们的祝贺信息也接连不断。J-HOPE说:“非常帅气,非常自豪。哥哥们都流泪了。”SUGA也高兴地说:“朴智旻成为Billboard《Hot 100》中排名第一的歌手,简直太帅了。”其所属经纪公司Big Hit Music表示感谢说:“难以置信的第一名。”Billboard《Hot 100》是综合数字音源销售量、广播播放次数、YouTube点击量等数据进行排名的。

