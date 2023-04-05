BTS成员JIMIN，成首位获得美国公告牌单曲第一名的韩国Solo歌手. April. 05, 2023 07:50. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 防弹少年团（BTS）的成员JIMIN（28岁•朴智旻）凭借首张个人专辑《FACE》的主打歌《Like Crazy》登上了美国公告牌（Billboard）主单曲排行榜“Hot 100”榜单的第一位。JIMIN是第一位登上该排行榜榜首位置的韩国Solo歌手。 4日，Billboard通过官方推特公开了本周“Hot 100”前10名，并做出了上述表示。JIMIN力压麦莉•赛勒斯的《Flowers》、摩根•沃伦的《Last Night》等歌曲，荣登榜首。上个月24日发行的专辑中收录的《Like Crazy》是流行乐类型，其特点是强烈的电子合成器、鼓声。 在Billboard历史上，BTS是唯一在“Hot 100”中获得第一名的韩国歌手。BTS从2020年的《Dynamite》开始，到《Butter》、《Savage Love》、《Life Goes On》、《Permission to Dance》、《My Universe》，先后共6首歌曲登上过“Hot 100”榜单榜首位置。JIMIN成为了第一个登上Billboard“Hot 100”榜首位置的韩国歌手。之前登上“Hot 100”榜单最高排名的韩国Solo歌手是2012年凭借《江南Style》连续7周位居第二的“鸟叔”PSY。 当天JIMIN通过粉丝平台Weverse Live表示：“因为是BTS才有可能，因为有ARMY（BTS粉丝团）才有可能”，“更加感受到了ARMY们有多么期待BTS。谢谢，非常感谢。”JIMIN对于这张专辑表示：“大约一年前，在自尊感下降的情况下，成员们劝我说‘希望能制作一首歌’，所以才开始的专辑。在制作专辑的过程中，感受到了感情状态的好转。我会更加努力地成长。”他还补充道，“给父亲听了专辑中的歌曲，说‘这是我第一次制作的专辑’，内容有点悲伤，父亲还哭了来着。” BTS成员们的祝贺信息也接连不断。J-HOPE说：“非常帅气，非常自豪。哥哥们都流泪了。”SUGA也高兴地说：“朴智旻成为Billboard《Hot 100》中排名第一的歌手，简直太帅了。”其所属经纪公司Big Hit Music表示感谢说：“难以置信的第一名。”Billboard《Hot 100》是综合数字音源销售量、广播播放次数、YouTube点击量等数据进行排名的。

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