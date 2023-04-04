“扩大应急手术财政投入……实现119-医院实时沟通” [主人公报道组/漂流系列终结篇下]. April. 04, 2023 08:03. . 急救患者没有得到治疗、无力地漂泊的“漂流”已成为日常。如果不纠正导致这一现象的原因，今后在救护车、急诊室漂流时，可能会有人失去生命。结束“漂流”的解决方法很简单。手术医生应该比现在多。应该修改连接医生和患者的系统。这是政府和国会已经知道的答案。只是放弃了实行的义务。保健福利部上个月21日宣布的《第四次应急医疗基本计划》与此前反复的内容没有什么不同。没有果断的实行方案。《东亚日报》主人公报道组修改了部分基本计划。这是从去年10月起到今年3月为止，对26名漂流患者和100多名现场医疗人员和急救队员进行深层采访后得出的结论。● 脱离现场的政府对策去年12月17日，有两个上小学的孩子的裴炳仁（音，40岁）在庆北安东市因交通事故骨盆骨碎裂。虽然28分钟后被送往安东医院，但包括该医院在内的附近7家医院没有可以进行手术的医生。其他3家医院虽然有医生，但已经在对其他患者进行手术。裴某在受伤5小时35分钟后被送往约220公里外的医院。缺乏手术医生，是漂流的最根本问题之一。急救患者应按照救护车→急救室→手术室的顺序畅通无阻地移动。但如果手术室没有医生，各阶段就会堵塞，患者就会在街上漂流。作为解决这一问题的方案，福祉部提出了“循环值班制”。例如，周一让可以进行脑出血应急手术的医生常驻A医院，周二让医生常驻B医院。但这只是回避手术医生本身不足这一现实的“纸上行政”。拥有区域外伤中心的部分医院甚至找不到阻止四肢截肢的血管手术医生。把需要手术的重症小儿患者24小时诊疗的小儿专门急救医疗中心从全国8个增加到12个的对策也是如此。已经指定的8个中心中，部分中心也因找不到手术医生而面临关门。有人指出，最终需要的是大幅提高应急手术的补偿，或者把重症应急患者收容率反映在上级综合医院评价等根本性对策。为此，必须把投入不必要的检查和轻症诊疗的健康保险财政引向应急手术。现行的“相对价值分数制”结构只能以低廉的价格制定应急手术费。因为这是减少政策受惠者的工作，所以担心出现逆风的政府和政治圈正在推迟该改革。● 119-急诊室-手术室要实时沟通如果要想把急诊患者在路上徘徊的时间减少1分钟，就需要一次性找到可以治疗的医院的系统。上个月19日在大邱发生的17岁女学生坠落死亡事件中，该系统的缺失陆续浮出水面。急救队在不知道医院是否可以治疗患者的情况下，在多个急诊室流浪，调度室以不准确的信息为基础，给医院拨打了电话。此次福利部的对策中包含了“将构建119急救队按照录入在平板电脑里的患者信息传送到预定移送医院的系统”的内容。考虑到实际急救患者经历所谓的“救护车转圈”，从咨询患者收容的阶段开始共享患者信息，才能快速移送。在各地区追加设置帮助医院间转院的调度室的对策能否实现还是个未知数。因为连中央急救医疗中心调度室也削减了人力扩充预算。福祉部相关人士透露：“今年没有用于设置地区调度室的预算，明年也很难确保。” ● 应该把重症和轻症急诊室分开 像出租车一样使用119急救车的轻症患者也是导致漂流现象的一大原因。去年12月19日中午12时21分，在首尔广津区紫阳洞出现了心脏骤停患者。心脏骤停患者每晚1分钟进行心肺复苏术，生存可能性就会急剧下降7%-25%。但是去救该患者的是距离10分钟车程的松坡消防署蚕室119急救队。因为更近的急救队全部接到“痰多”或“脚酸痛”的119报警，已经出动了。 拥挤的急诊室也是浪费黄金时间的罪魁祸首。大型医院急诊室每天晚上都挤满了等候患者，但他们每3人中就有2人是可以在小型急诊室接受治疗的轻症患者。记者在急诊室采访时，还有因为“手拿包拿久了，手掌变白了”要求诊疗的情况。 现在应该考虑，如果没有任何症状的人反复叫救护车或访问大型医院急诊室就征收巨额费用的方案。目前，轻症患者使用大型医院急诊室时，除了多交4万韩元的应急医疗管理费外，没有其他损失。在日本，急救队可以拒绝轻症患者乘坐，非急救患者如果使用大型医院急救室（高度救命急救中心），将收取相当于数十万韩元的诊疗费。

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