金玟哉再次道歉：“兴慜哥，对不起误会你了”. April. 03, 2023 07:58. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国国家足球队后卫金玟哉（27岁•那不勒斯队）就与国家队前辈兼队长孙兴慜（31岁•托特纳姆热刺队）相互取关社交媒体账户一事表示道歉。 金玟哉1日通过经纪公司发表了立场，并表：“是我考虑不周。做错了。兴慜哥在代表队集合结束后常常会发表这样的文章，但是因为我前一天的采访言论，我误会了，所以做出了超出常识的行为”，“已经联系了兴慜哥并道歉，现在我想向他再次道歉。” 金玟哉自己提及的“超出常识的行动”是指与孙兴慜一度相互取关社交媒体账户，这是出于自己的误会。上月28日在首尔世界杯体育场举行的与乌拉圭的A级比赛（国家对抗赛）后，金玟哉在共同采访区表示：“现在有点累，精神方面也处于崩溃状态”，“现在比起国家队，只想在所属俱乐部集中精力。”该发言传开后，球迷们纷纷批评说“轻视国家队的重量”。 孙兴慜在与乌拉圭的A级比赛结束后，在自己的社交媒体上留言称，“能为国家效力一直感到骄傲和荣幸。”金玟哉误会这篇文章与自己在共同采访区域的发言有关，因此取关了孙兴慜的社交媒体账户。现在两位球员的账号又回到了相互关注的状态。 另外，1996年出生的金玟哉对于所谓的“96年出生一代”在国家队内建立帮派的传闻表示：“明确告诉大家这不是事实。这部分真是让人惊慌失措。”

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